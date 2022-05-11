"Спустил страну в унитаз". Ровшан Аскеров о Путине и России

Завершается одиннадцатая неделя агрессии России против Украины, почти все это время гарнизон Мариуполя обороняет город, оттягивая на себя значительную часть вторгшихся в Украину российских войск и подразделений "ДНР" и "ЛНР".

Сейчас украинские военнослужащие укрываются на территории завода "Азовсталь", отказываясь сдаваться и продолжая круговую оборону, несмотря на постоянные обстрелы, бомбардировки и попытки штурма завода. Они уже не раз обращались к политическому руководству Украины и мировому сообществу с просьбой помочь обеспечить им безопасный выход с территории "Азовстали", с аналогичными просьбами выступают их родные и близкие, однако президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Кремль отказывается от всех предложений по поводу безопасной эвакуации украинских военнослужащих из Мариуполя даже в третью страну, хотя иностранные государства предлагают свое посредничество.

Представители военной разведки Соединенных Штатов предполагают, что, столкнувшись с неожиданно жестким сопротивлением украинских войск, президент России Владимир Путин готовится к длительной войне против Украины. При этом и Киев, и Москва не видят сейчас жизнеспособного переговорного пути урегулирования кризиса, поскольку считают, что могут добиться успеха именно военным путем.

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой Россия названа "государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм". В документе говорится, что российские военные "сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок". Также литовский парламент признал войну России против Украины геноцидом украинского народа. Сейм призвал ООН, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею НАТО, парламенты и правительства иностранных государств признать и преследовать в судебном порядке геноцид, военные преступления и преступления против человечности, совершенные Россией в Украине.

С предложением признать Россию государством, спонсирующим терроризм, выступили и американские сенаторы республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль.

Бывший участник телевизионной версии игры "Что? Где? Когда?" журналист Ровшан Аскеров объявлен в розыск Министерством внутренних дел России. Его карточка появилась в базе данных МВД. Аскеров подозревается в реабилитации нацизма. Поводом стала запись в фейсбуке о советском маршале Георгии Жукове, в которой журналист назвал полководца "мародёром со стажем", "убийцей в погонах" и "воришкой". За это ему грозит до пяти лет лишения свободы. В интервью изданию "Медуза" он назвал свою запись "мнением, построенным на фактах". В 1947 году Жуков обвинялся в мародёрстве советскими спецслужбами. В его доме были найдены запасы немецких вещей и предметов искусства.

Находящийся за границей Ровшан Аскеров, который является гражданином Азербайджана, свою вину не признаёт. В интервью EuroTV Аскеров признался, что решение не возвращаться в Россию не было для него трудным.

На 89-м году жизни умер первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Кравчук занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 год. В качестве главы государства он наряду с лидерами России и Беларуси, Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем, подписывал Беловежские соглашения, которые положили конец существованию СССР. С июля 2020 года Леонид Кравчук возглавлял украинскую делегацию в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

В 2015 году, в разгар боев в Донбассе, участие в которых российских войск Кремль до сих пор отрицает, Леонид Кравчук в интервью корреспонденту белорусской службы РС Анне Соусь рассказал об одном из своих разговоров с Ельциным о будущем украинско-российских отношений.

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