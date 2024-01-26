Минюст объявил "иноагентом" бизнесмена Дмитрия Потапенко

Министерство юстиции России в пятницу внесло в список так называемых иностранных агентов бизнесмена Дмитрия Потапенко. Помимо предпринимательства, он ведёт активную медийную деятельности, выступает в СМИ, ведёт авторские программы. Говоря о проблемах бизнеса, он часто критикует российские власти за недостаточную борьбу с коррупцией.
Кроме него, реестр "иноагентов" пополнили журналист и публицист Максим Трудолюбов и издание "Вот так" - русскоязычный телеграм-проект базирующегося в Польше белорусского телеканала "Белсат".
- Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.