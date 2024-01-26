Минюст объявил "иноагентом" бизнесмена Дмитрия Потапенко

Министерство юстиции России в пятницу внесло в список так называемых иностранных агентов бизнесмена Дмитрия Потапенко. Помимо предпринимательства, он ведёт активную медийную деятельности, выступает в СМИ, ведёт авторские программы. Говоря о проблемах бизнеса, он часто критикует российские власти за недостаточную борьбу с коррупцией.

Кроме него, реестр "иноагентов" пополнили журналист и публицист Максим Трудолюбов и издание "Вот так" - русскоязычный телеграм-проект базирующегося в Польше белорусского телеканала "Белсат".