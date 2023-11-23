Власти РФ грозят штрафами до 500 тысяч за пособничество "иноагентам"

Российские власти в ближайшее время начнут применять штрафы размером до 500 тысяч рублей по отношению к лицам, которые распространяют материалы так называемых иностранных агентов без соответствующей маркировки. Об этом заявил в четверг заместитель министра юстиции России Олег Свириденко. Его слова приводит ТАСС.
Чиновник подчеркнул, что речь идёт о штрафах не для самих "иноагентов", которых тоже штрафуют за отсутствие в их материалах обозначения о том, что они внесены в реестр "иноагентов", а для третьих лиц. "Это обычные лица, которые умышленно либо неумышленно помогают, либо поддерживают как-то иностранных агентов", - сказал замминистра. В качестве примера он привёл гипотетический телеканал, который покажет сюжет с участием "господина Галкина" (очевидно, имеется в виду артист Максим Галкин, супруг Аллы Пугачёвой - РС), не сообщив, что он "иноагент". Минюст, по словам министра, будет направлять предупреждения, "и если в течение месяца нет реагирования, то 300-500 тысяч штрафа на первое время". "Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института", - сказал Свириденко.
По его словам, штрафы начнут назначаться после того, как в конце ноября будет подписан приказ Минюста и соответствующее постановление правительства.
- По словам Свириденко, названные им штрафы будут касаться "библиотек, книг, университетов, телевидения". Он прямо не сказал, будет ли эта практика распространяться на обычных граждан. Из текста действующего закона о контроле за лицами, "находящимися под иностранным влиянием", принятого в 2022 году, с поправками, вступившими в силу в августе нынешнего года, следует, что так называемое пособничество "иноагенту" наказывается штрафом - до 500 тысяч рублей для юридических лиц и до 50 тысяч рублей для граждан. В законе прямо не сказано, относится ли к "пособничеству" распространение материалов "иноагента" без указания на его статус. Однако из слов замминистра следует, что в ближайшее время выйдет постановление правительство, которое будет трактовать норму закона именно так.
- Законодательство об иноагентах в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иноагентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но находится "под иностранным влиянием". Помимо прочего, от "иноагентов" требуют специальным образом маркировать все их публикации. Это же требование относилось к журналистам, а, исходя из слов Свириденко, теперь власти будут требовать его соблюдения и от других лиц.
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