Власти РФ грозят штрафами до 500 тысяч за пособничество "иноагентам"

Российские власти в ближайшее время начнут применять штрафы размером до 500 тысяч рублей по отношению к лицам, которые распространяют материалы так называемых иностранных агентов без соответствующей маркировки. Об этом заявил в четверг заместитель министра юстиции России Олег Свириденко. Его слова приводит ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что речь идёт о штрафах не для самих "иноагентов", которых тоже штрафуют за отсутствие в их материалах обозначения о том, что они внесены в реестр "иноагентов", а для третьих лиц. "Это обычные лица, которые умышленно либо неумышленно помогают, либо поддерживают как-то иностранных агентов", - сказал замминистра. В качестве примера он привёл гипотетический телеканал, который покажет сюжет с участием "господина Галкина" (очевидно, имеется в виду артист Максим Галкин, супруг Аллы Пугачёвой - РС), не сообщив, что он "иноагент". Минюст, по словам министра, будет направлять предупреждения, "и если в течение месяца нет реагирования, то 300-500 тысяч штрафа на первое время". "Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института", - сказал Свириденко.

По его словам, штрафы начнут назначаться после того, как в конце ноября будет подписан приказ Минюста и соответствующее постановление правительства.