Минюст объявил "иноагентом" ведущую Радио Свобода Елену Рыковцеву

Минюст России включил в реестр "иностранных агентов" ведущую Радио Свобода Елену Рыковцеву.

Также в список добавили Z-блогера Романа Алехина, бывшего координатора штаба Навального в Тюмени Ивана Вострикова, историка Сергея Эрлиха и проект "Avtozak-LIVE".

Алехин ранее занимал пост советника бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, которого в апреле арестовали по делу о хищениях при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной.

В сентябре российские СМИ сообщили, что правоохранительные органы начали проверку в отношении Алехина в связи с возможным мошенничеством. Поводом для проверки стало видео, на котором, блогер, как утверждается, участвует в обсуждении схемы по "отмыванию" денег на поставках медикаментов участникам российского вторжения в Украину. Сам Алехин назвал произошедшее провокацией.

Включение в реестр "иноагентов" Минюст пояснил тем, что Алехин "принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов" и "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа военнослужащих Российской Федерации".