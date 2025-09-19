Минюст объявил "иноагентом" ведущую Радио Свобода Елену Рыковцеву

Минюст России включил в реестр "иностранных агентов" ведущую Радио Свобода Елену Рыковцеву.
Также в список добавили Z-блогера Романа Алехина, бывшего координатора штаба Навального в Тюмени Ивана Вострикова, историка Сергея Эрлиха и проект "Avtozak-LIVE".
Алехин ранее занимал пост советника бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, которого в апреле арестовали по делу о хищениях при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной.
В сентябре российские СМИ сообщили, что правоохранительные органы начали проверку в отношении Алехина в связи с возможным мошенничеством. Поводом для проверки стало видео, на котором, блогер, как утверждается, участвует в обсуждении схемы по "отмыванию" денег на поставках медикаментов участникам российского вторжения в Украину. Сам Алехин назвал произошедшее провокацией.
Включение в реестр "иноагентов" Минюст пояснил тем, что Алехин "принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов" и "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа военнослужащих Российской Федерации".
- Законодательство об иностранных агентах в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту вносить некоммерческие организации в реестр, если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Впоследствии появилась возможность признавать иноагентами СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но находится, по версии властей, под иностранным влиянием. Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет, власти трактуют это максимально широко.