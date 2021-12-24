Минюст признал "иноагентами" ЛГБТ-группы "Реверс" и "Выход"

Министерство юстиции России включило в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иноагентов", инициативную группу ЛГБТ+ "Реверс" из Краснодара и ЛГБТ-инициативную группу "Выход" из Санкт-Петербурга. Об этом говорится на сайте ведомства.

Инициативная группа "Реверс" проводит бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ, организует квир-фестиваль "Черноморье" и оказывает поддержку ЛГБТ-людям. "Выход" бесплатно оказывает психологическую и юридическую помощь ЛГБТ.

На прошлой неделе Минюст внёс в реестры "иностранных агентов" автономную некоммерческую организацию по реализации социально-правовых программ "Лилит" и Дальневосточное общественное движение "Маяк", которое оказывает помощь ЛГБТ и женщинам, пострадавшим от насилия.

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Как отмечают правозащитники, критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать независимые СМИ, организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения и экологии.

За девять лет существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц.