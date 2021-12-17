Минюст внёс две новые организации в список "иноагентов"

Министерство юстиции России внесло в список "иностранных агентов" две новые организации. Это некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ "Лилит" и дальневосточное общественное движение "Маяк", которое оказывает помощь ЛГБТ и женщинам, пострадавшим от насилия.

Ранее все 37 российских журналистов, включенных Минюстом в реестр "СМИ-иностранных агентов", получили специальный приз жюри премии "Профессия – журналист" 2021 года. В жюри премии назвали статус „иностранного агента“, применённый к физическим лицам и ведущий к нарушению гражданских прав, формой политического преследования за профессиональную журналистскую деятельность.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Закон об иностранных агентах принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Как отмечают правозащитники, критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать независимые СМИ, организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения и экологии.

За девять лет существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц.