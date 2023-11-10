Минюст признал "иноагентом" журналиста Сергея Шелина и политика Алексея Малова

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранными агентами журналиста Сергея Шелина и политика Алексея Малова.
Сергей Шелин (настоящая фамилия Колдобский) - политический обозреватель. Много лет работал в петербургском информагентстве "Балтинфо". "Балтинфо" было внесено в список "СМИ-иноагентов" в 2015 году, после чего прекратило свою работу. Сергей Шелин после начала военного вторжения России в Украину переехал в Финляндию.
Алексей Малов - политик из Псковской области, член КПРФ, бывший муниципальный депутат Гдовского района.
СМИ-"иноагентами" признаны издания "Гроза" и "Кедр.медиа".
- Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.
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