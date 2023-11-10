Минюст признал "иноагентом" журналиста Сергея Шелина и политика Алексея Малова

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранными агентами журналиста Сергея Шелина и политика Алексея Малова.

Сергей Шелин (настоящая фамилия Колдобский) - политический обозреватель. Много лет работал в петербургском информагентстве "Балтинфо". "Балтинфо" было внесено в список "СМИ-иноагентов" в 2015 году, после чего прекратило свою работу. Сергей Шелин после начала военного вторжения России в Украину переехал в Финляндию.

Алексей Малов - политик из Псковской области, член КПРФ, бывший муниципальный депутат Гдовского района.

СМИ-"иноагентами" признаны издания "Гроза" и "Кедр.медиа".