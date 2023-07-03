"Скоро до Христа доберутся". Рунет об объявлении БГ иноагентом

Еженедельные списки иностранных агентов стали уже настолько рутинным явлением, что на них перестали обращать внимание. Но в прошлую пятницу Минюсту удалось заставить блогосферу о себе говорить: в числе прочих "врагов народа", чьи имена мало что говорят широкой публике, иноагентом объявили Бориса Гребенщикова.

Александр Фельдман

В ленте все ждали, что к лику иноагентов причислят Пригожина и компанию, но таки нет — в реестр лучших людей России попал Борис Гребенщиков

Также в списке Минюста оказались:

• издание «Бумага»;

• издание Sota.vision;

• бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт;

• журналист Алексей Горпинченко;

• журналист Андрей Караулов;

• зампредседателя московского отделения «Яблока» Андрей Морев;

• депутат Мосгордумы Михаил Тимонов;

• Автономная некоммерческая организация «Англо-американская школа Москвы».

Владимир Гуриев

бг — иноагент, ничего святого не осталось

такими темпами к концу года они доберутся до господа нашего иисуса христа, который тоже наверняка получал пожертвования из зарубежных источников и вообще в каком-то смысле, возможно, был еврей

Станислав Дмитриевский

С нетерпением жду, когда Минюст РФ перестанет, наконец, мелочиться, и признает иностранным агентом Господа Бога.

Давно уже пора, особенно с Его этими заповедями...

...не убий... не укради... не сотвори себе кумира... Может еще и не лжесвидетельствовать прикажете, дорогой Господь? В то время, когда враг неуклонно свирепствует, смута свирепо надвигается, и всем необходимо теснее сплотиться вокруг нашего любимого Президента, это Существо, находящееся под явным эллинско-иудейским влиянием, открыто льет воду на мельницу американо-бандеровского космополитизма. И еще эта так называемая "любовь к ближнему". А если мой ближний - предатель Родины Навальный, Яшин или, страшно скзать, какой-нибудь пригожий повар, да еще одного со мною полу? Явный признак пропаганды нетрадиционных политико-половых извращений!. В СССР, слава КППС, никогда не было секса, а в России нет и никогда не будет никакой "любви", кроме преданности Национальному Лидеру и всем тем, на кого он сегодня укажет. Вот и Патриарх соврать не даст. Так ведь, Ваше Святейшество владыка Звездоний? Нет у нас иного царя, кроме Кесаря.

У Ивана Бабицкого пожелание скромнее.

А нельзя ли и Цоя включить в список иноагентов посмертно?

Андрей Тесля

товарищи, я как-то недоумеваю -

- теперь что, любого пенсионера, расчувствовавшегося и запостившего без плашки "исполняется иногаентом" "Электрического пса" или того же "Навигатора" -

- в нарушители закона зачислят?

Блогеры сравнивают масштаб личности и таланта Гребенщикова и нынешнего руководства России.

Ася Казанцева

все эти малоизвестные политические деятели эпохи Гребенщикова будут под корягой сидеть и сухарик грызть, пока он полвека формирует все наши культурные коды и смыслы, и можно им только посочувствовать, что твоей моське.

Константин Сонин

Лучи поддержки Борису Гребенщикову, Михаил Тимонов и другим честным и хорошим людям, которых преследует Путин и его нечисть. Им не хватает того, что они бомбят Украину - они и от российской культуры стараются оставить только пепелище. Сталин и его нечисть убили Мандельштама и Пильняка, затравили Цветаеву. Теперь Путин и его нечисть пытаются идти той же дорожкой.

Андрей Рощин

Пишут, что сегодня в ночь отечественные державные клоуны совершили еще одну глупость - объявили иноагентом Бориса Гребенщикова. Лишний раз показав, что после попытки путча находятся в полной растерянности и просто не знают, за что хвататься, поэтому поступают просто "по генеральной линии". А генеральная линия ясна - мочить "интеллигентов", что бы это ни значило. И поэтому решили, что удар по БГ - в любом случае беспроигрышная ставка, поскольку БГ всегда был у интеллигентов символом. "Он бог, от него сияние исходит".



На самом деле никаких интеллигентов в России давно нет, Гребень был их символом и их всех пережил; идиоты бьют в пустоту. Державных сук сожрут не исчезнувшие интели, а отмороженные гопники с совсем другой, противоположной стороны. Но что ж делать МинЮсту - Пригожина иноагентом объявить?! Они б объявили, но что-то их останавливает: скорее всего смутное понимание, что с бандитами словами не борются. Бандиты на слова плюют.

Некоторые блогеры обиделись на то, что имя БГ стоит в списке рядом с именем провластного журналиста Караулова.

Наталья Геворкян

Караулов?! Зачем-то засоряют таким г-ом список приличных людей. И не рассказывайте мне, что он стал другим. Не поверю

Илья Вайцман

Хм. Ну, что БГ рано или поздно признают «иностранным агентом» было понятно давно, всех хоть сколько-нибудь публичных порядочных людей и СМИ постепенно объявляют «врагами народа».

Но вот за что и зачем в «иноагенты» записали Андрея Караулова, который (помимо прочего) еще и автор ультраверноподданнического сериала «Неизвестный Путин» (2011) и неописуемого по степени холуйства фильма «Путин как superstar» (2018)?

Товарищи иноагенты! Мне кажется, что вам необходимо провести заседание политбюро, на котором исключить т. Караулова из рядов иноагентов за поступки, позорящие высокое звание иноагента.

Александр Рыклин

Мне кажется, поставить Гребенщикова в один ряд с Карауловым - это такое специальное изощренное надругательство над БГ... Издеваются мрази....

Виктор Пикман

Причина занесения Караулова в список иноагентов очевидна. "Услужливый дурак опаснее врага"

Одной из самых популярных реакций на причисление Гребенщикова к иноагентам стали цитаты из его песен и переделка их на новый лад.

Олег Воскобойников

В принципе, все происходящее с тобой лично или с нами со всеми можно выразить какой-нибудь строчкой из БГ, даже если формально в ней сведено несводимое, если иной раз бесполезно спрашивать музу о чем она думала, когда это вот написала. Переслушайте "Сестру хаос", вышедшую за 20 лет до этой войны: "свечи запалены с обоих концов", "моя родина, как свинья, жрет своих сыновей", "с неумолимостью сверхзвуковой дрели руки в перчатках качают колыбель", «Нас учили не жить, нас учили умирать стоя». Разве он в чем-то ошибся? Ну или совсем недавно: "Из центра, губернатор, пришел сигнал скормить тебя волкам". У кого-то есть свои любимые гребенщиковские строчки?

Как раз эту поэтическую безошибочность, а не пророчества ему и не прощают. Как не прощают и то, что он всегда, на всех концертах, говорит о любви и мире. Дебилы.

Максим Шевченко

Они красят стены в коричневый цвет,

И пишут на крышах слова;

Имеют на завтрак имбирный лимон,

И рубль считают за два.

Мне было бы лестно придти к ним домой,

И оказаться сильней,

Но, чтобы стоять –

Я должен держаться корней.

Данные стихи сочинены преступным иноагентом и т.н. «поэтом и музыкантом» Б. Гребенщиковым и исполнены им в виде песни почти сорок лет назад.

Эта т. н. «песня», конечно же, верится, проходит проверку на экстремизм.

Те же самые партийные и комсомольские карьеристы, перекрасившиеся сегодня в капиталистов-державников, которые запрещали его песни и концерты в 80-е, а потом тайно слушали на вечеринках, точно также будут делать, уверен, и сегодня.

Готовимся к подпольным концертам Боба в закрытых клубах в районе Старой площади.

Если, конечно, найдут его в Тибете.

Андрей Мальгин

Музыкальный привет иностранного агента Бориса Гребенщикова В.В.Путину:

Кумиром народным служил Козлодоев,

И всякий его уважал.

А ныне, а ныне попрятались суки

В окошки отдельных квартир.

Ползет Козлодоев, мокры его брюки,

Он стар; он желает в сортир.

Николай Подосокорский

Сегодня иноагентом объявили Бориса Гребенщикова. Видимо, следующей будет Алла Пугачева. А пока самое время послушать песни "Аквариума"

Этот поезд в огне,

И нам не на что больше жать.

Этот поезд в огне,

И нам некуда больше бежать.

Алексей Мунипов

Он считал их персонажами собственных книг,

Думает, не стал ли он жертвой интриг,

Думает, не пил ли он чего-нибудь такого,

Что касается деятельности иностранного агента Бориса Гребенщикова.

(Настоящий материал сидит в Михайловском саду,

Касается деятельности у всех на виду)

Иван Беляев

Я вхожу в реестр иностранных агентов, я буду в нëм ждать.

Здесь есть камни и прочие книги, понятные мне.

Снаружи кто-то слышит мой голос.

Но я пою ветру о солнце и солнцу о полной луне.

И то, что я знаю, это то, что я есть.

И НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ

Я знаю, что я иду в темноте

Но почему мне так светло, так светло?

Объявление БГ иноагентом сперва шокировало даже Сергея Маркова.

Борис Гребенщиков объявлен иностранным агентом. Это конечно выдающееся решение. Кумир в огромной державе конца эпохи позднего социализма и времен перестройки. Легендарный исполнитель "есть город золотой под небом голубым".

А теперь официально враг России.

Чей интересно агент Гребенщиков? Агент индуистских эзотерических практик?

Но прокремлёвский политолог быстро опомнился и встал на правильную государственную позицию.

Пропасть Гребенщикова/у. Гребенщиков это и урок всем звёздам, актёрам, певцам.

1. Урок первый - нельзя быть таким бесчувственным бревном как Гребенщиков. 8 лет народ Донбасса и народ Украины корчились в муках от террористического режима. А Бревно Гребенщиков отворачивался от этих страданий.

2. Урок второй. Нельзя называть себя пацифистом и поддерживать такую чудовищную кровавую диктатуру, как бандеровская хунта. Не могут пацифисты поддерживать пытки и убийства, как их поддерживает Гребенщиков.

3. Урок третий - нельзя так бесстыдно вылизывать задницу начальству, как это делает Гребенщиков. Речь идёт о глобальном начальстве, которые держат контроль над банками, реестрами недвижимости, которые могут забрать концерты и авторские права.

Иначе будешь проклят постепенно всеми, даже если ты индуист. Ты не индуист, ты предатель. Увы. И больше всего Гребенщиков предал свои песни, когда он был молодой талантливый идеалист.

"Патриотические" блогеры соревнуются, кто из них раньше разочаровался в Гребенщикове.

Егор Холмогоров

Многие пишут некрологи или признания в любви Гребенщикову.



На самом деле история с Гребенщиковым это классический случай кэнсел калчер. В том смысле, что кэнсел калчер не нужна против бездарей, которых и так забудут. Она нужна против талантов, портящих генетический код культуры.



Гребень именно такой случай. Он талантлив как поэт (музыка менее принципиальна). Но он - Иуда. Причем иуда масштаба беспрецедентного для истории русской культуры. Во время Крымской войны на стороне англофранцузов был лишь публицист Герцен. Толстого многие прокляли в русско-японскую за пацифистскую статью (которая сильно повлияла на японских пацифистов). Во Второй мировой некоторые русские эмигранты поддерживали рейх тихо, а было ли громкое обращение Мережковского, до сих пор спорят.



Ничего подобного такой гнусности, как фото с Саакашвили через несколько недель после одесского всесожжения. Ничего подобного этому клопиному заукраинству с прошлого года никогда в истории русской культуры не было. И не будет. Случай исключения должен быть показателен - не было такого персонажа.



И не надо про "талант не победишь" и "талант пробьет дорогу". Копирайт на русский язык существует, он принадлежит русским. Нерусь и вырусь не имеют права на нем говорить. Оторвавшиеся от нации и противопоставшившиеся себя ей отрываются от корня и засыхают. И если искусственно их не поливать и вокруг них не бегать, им ничего не поможет.



Я всегда любил Гребенщикова, хорошо знал его творчество, считал его талантливым русским поэтом, писал о нем. В июне 2014 года он для меня умер. Не только как человек, но и как явление культуры. И в общем-то оказалось, что даже пропитанный гребнем мозг вполне может без него функционировать. А чисто по поколенчесеим причинам у следующих поколений такой пропитанности не будет.



И это явление забудется. Или запомнится как пример того, что бывает с теми, кто упустил случай написать свою "Бородинскую годовщину".

Александр Жучковский

Дэвида Гилмора как-то спросили (годах в 90-х), кто из нынешних музыкантов ему по нраву. "Стинг, например", – ответил Гилмор. И почему-то добавил: "Но что-то в нём настораживает".



Это я к чему. Когда-то я много слушал Бориса Гребенщикова. Нет, не его музыкальное творчество (оно мне не нравится), а радиопередачу "Аэростат". Гребенщиков хороший рассказчик и знает о западном классическом роке всё – мне это было очень интересно. Помимо музыкальных выпусков, автор передачи частенько вещал на духовные темы – о медитации, восточных практиках, великом Джордже Харрисоне и пр. Это я тоже слушал с интересом.



Но что-то в Гребенщикове настораживало. Слишком уж елейно задвигал он за духовность и просветление. Каким-то очень розовым и приторным был его дзэн. А потом всё встало на свои места. Понял, что настораживало: фальшь. Хорошо прикрытая, она незаметно просачивалась через благостные речи гуру.



Дмитрий Ольшанский хорошо написал на днях: "...эмигрант Гребенщиков с перекошенной от злобы физиономией лезет в Израиле драться с корреспондентом "Известий". А тот всего-то вежливо спросил, собирается ли Г. вернуться в Россию тут что-то включилось - и "подлинное" поперло. Из-под "буддизма" показалось настоящее лицо просветленного гражданина".



Я знаю некоторых, без иронии, просветлённых людей. Ну или к тому стремящихся. Главное, что они стараются в себе изжить, это осуждение и злоба. Лучшее, что они обретают в духовной практике (будь то христианство, буддизм или что-то ещё) – это покой и смирение.



Человек, двадцать лет учивший публику духовности и прослывший "главным буддистом" музыкальной России – эдакий отечественный Харрисон (хотя сравнение БГ и ДХ в музыкальности и богоискании – это "яичница и колокольня") – на поверку оказался тем, кем оказался.



И это вызывает мои искренние сожаления. Когда-то я воспринимал Гребенщикова всерьёз.

Первое место присуждается Татьяне Соломатиной.

В 1989 году в Одессе состоялся, как сейчас бы сказали, закрытый предпремьерный показ фильма «Чёрная роза эмблема печали, красная роза эмблема любви». А тогда это был просто сборняк «для своих» в ДК Политеха, интересовавшийся мною дядя пригласил меня, зная, что я «вся в кино, вся в искусстве!..» (вот и Юнгвальд-Хилькевич несколько лет тому сказал, что я талантлива…) Хотя я уже училась в медицинском институте (но была готова бросить его и броситься во все тяжкие). Дядя потащил меня и на (как сейчас бы сказали) афтепати (а тогда просто честная пьянка), зная, как я хочу познакомиться с Соловьёвым. У меня, на самом деле, не было никаких карьерных планов, я всего лишь искренне восхищалась Соловьёвым, и тем же БГ. И я даже пожала руку Соловьёву, и он был мил (а я потела). Но вышла я с этой пьянки с твёрдым намерением стать … именно врачом. Так что определённую роль эти люди в моей судьбе сыграли. В тот давний вечер ровно в пять минут восхищение превратилось в недоумение. Пить с однокурсниками в подвале анатомки было веселее, остроумней, честней, чище и ярче. И песни БГ без самого БГ были полнокровней. Мы сами добавляли в них жизни.



В последующие годы/десятилетия изредка наблюдая за Соловьёвым и БГ, я лишь утверждалась в правильности принятого мною решения.



Спасибо далёкому вечеру 1989 года; спасибо разочарованию, пришедшему вовремя.

Юлия Витязева

Скажу циничную вещь, но хорошо, что некоторые из тех, под чьи песни я росла, взрослела, переживала личные драмы и лучшие моменты своей жизни - умерли и мне не придется наблюдать за отвратительным процессом их публичного расчехления с последующим признанием их му#$%ками иноагентами.

Да, хорошо, соглашается Дмитрий Травин.

Есть такое любимое многими выражение: «В России надо жить долго». Мол, дотянешь худо-бедно лет до ста и дождешься «сбычи мечт». Я сегодня шел, как часто хожу вечером, от метро мимо памятника Виктору Цою и подумал, что жить у нас лучше очень недолго. Дело в том, что как раз в это время от минюста пришла традиционная пятничная информация об очередном списке лиц, признанных иностранными агентами. Открывает его Борис Гребенщиков.

Вот так: Цой вовремя погиб, и нынче он памятник. Бронзовый. Всеми почитаемый. Стоит с гитарой посреди сквера. Хоть пионеров юных приводи вставать к нему в почетный караул. А Гребенщиков дожил до признания иностранным агентом. Неважно, что он классик. Неважно, что поколение тех людей, которые правят сегодня Россией, выросли на его музыке. Не умер вовремя – сам виноват. Не замолчал вовремя – пеняй на себя. Если бы молчал, как бронзовый истукан, имел бы шанс стать после смерти памятником, а так…

Еще один пример – бронзовый Сергей Довлатов, стоящий в самом центре Петербурга. В том месте, где больше всего обитает туристов. Довлатов даже жил за границей. Но вовремя помер. И потому стал памятником. И даже собаке его памятник по соседству стоит. И даже день Довлатова в Петербурге отмечают торжественными мероприятиями. Вот насколько он почитаем. А ведь мог не умереть своевременно. И нынче тоже оказался бы иноагентом. И собака его была бы собакой иноагента. И говорили бы ей юные пионеры: «Ах ты, собака!». Честно говоря, зная довлатовское творчество, трудно представить себе иное развитие событий.

Андрей Макаревич не помер в нужный момент, и стал иностранным агентом. Рукотворного памятника себе он никогда не дождется. Ни на этом свете, ни на том. Но есть ведь в русской культуре такое явление, как памятник нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа, как писал поэт, своевременно погибший на дуэли. Очень, прямо скажем, своевременно, поскольку нес он в Россию иностранное влияние. Учил нас мыслить по-европейски.