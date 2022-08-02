Минюст разъяснил, как отличать фейки об армии от её дискредитации

Министерство юстиции России подготовило две методички для следователей, судей и экспертов о том, как проводить судебную экспертизу по новым статьям о фейках и о дискредитации армии. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на старшего партнера правозащитного проекта "Сетевые свободы" адвоката Станислава Селезнева.



В документах министерство указывает, что "утверждение о факте" относится к статье о "распространении заведомо ложной информации" (фейках), а "дискредитирует" армию негативное мнение.

Согласно методичке по делам о фейках, объектом экспертизы в таком случае становится сообщение, которое может быть исследовано "только с учетом контекста его размещения и коммуникативной ситуации". При этом утверждения о достоверности или ложности фактов эксперты выносить не могут, они должны описать "способ подачи содержащейся в материале информации".

В Минюсте напоминают, что в России уже сложилась правоприменительная практика по статье о фейках о распространении COVID-19.

К дискредитации армии эксперты относят три типа высказываний: "дискредитация использования ВС РФ", "дискредитация исполнения органами власти своих полномочий в целях защиты интересов России и её граждан" и "побуждение (в том числе в форме призыва) к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил России".

Законы о фейках и о дискредитации армии были приняты вскоре после российского военного вторжения в Украину. За распространение фейков можно получить до 15 лет лишения свободы. Действия, направленные на дискредитацию армии, совершенные впервые, считаются административным правонарушением; за повторную дискредитацию предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.