Минюст разъяснил, как отличать фейки об армии от её дискредитации

Министерство юстиции России подготовило две методички для следователей, судей и экспертов о том, как проводить судебную экспертизу по новым статьям о фейках и о дискредитации армии. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на старшего партнера правозащитного проекта "Сетевые свободы" адвоката Станислава Селезнева.
В документах министерство указывает, что "утверждение о факте" относится к статье о "распространении заведомо ложной информации" (фейках), а "дискредитирует" армию негативное мнение.
Согласно методичке по делам о фейках, объектом экспертизы в таком случае становится сообщение, которое может быть исследовано "только с учетом контекста его размещения и коммуникативной ситуации". При этом утверждения о достоверности или ложности фактов эксперты выносить не могут, они должны описать "способ подачи содержащейся в материале информации".
В Минюсте напоминают, что в России уже сложилась правоприменительная практика по статье о фейках о распространении COVID-19.
К дискредитации армии эксперты относят три типа высказываний: "дискредитация использования ВС РФ", "дискредитация исполнения органами власти своих полномочий в целях защиты интересов России и её граждан" и "побуждение (в том числе в форме призыва) к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил России".
Законы о фейках и о дискредитации армии были приняты вскоре после российского военного вторжения в Украину. За распространение фейков можно получить до 15 лет лишения свободы. Действия, направленные на дискредитацию армии, совершенные впервые, считаются административным правонарушением; за повторную дискредитацию предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
- По подсчетам проекта "Сетевые свободы", в России возбуждено уже 70 уголовных дел о фейках о российской армии. В частности, дела возбуждали против людей, утверждавших, что в Украине в результате российских обстрелов гибли мирные жители.
- В России вынесли как минимум три приговора по статье о фейках. В первых двух случаях это были штрафы, первый реальный срок – семь лет лишения свободы – получил муниципальный депутат Алексей Горинов. Во время заседания совета депутатов он использовал термин "война", а не "специальная военная операция".
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