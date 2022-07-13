"Герои не бегут": Илью Яшина арестовали на два месяца

В среду Басманный суд Москвы отправил оппозиционного политика Илью Яшина под арест на два месяца. Ранее сообщалось, что против него возбуждено уголовное дело по статье о распространении так называемых "фейков" об армии. Дело возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета. По информации адвокатов политика, поводом стал эфир Яшина в Youtube от 7 апреля, в котором политик говорил о массовых убийствах в Буче под Киевом. Яшин обвинял в них российских солдат и цитировал снятое в городе видео Би-Би-Си. Оппозиционеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Во вторник оппозиционера доставили в Главное следственное управление прямо из спецприёмника. В квартире Яшина прошёл обыск. Новое уголовное дело завели за несколько часов до окончания 15 суток ареста, назначенных оппозиционному политику якобы за неповиновение полицейским. В среду у Басманного суда в Москве были задержаны несколько человек, которые пришли поддержать Илью Яшина. Об этом сообщает ресурс Avtozak LIVE

Илья Яшин – один из немногих российских оппозиционеров, не уехавших из страны после волны репрессий против сторонников Алексея Навального и начала российского вторжения в Украину. Он публично выступал против войны и обвинял в её развязывании президента Владимира Путина. Не так давно в эфире программы Юрия Дудя Яшин заявил, что готов к уголовному преследованию и тюремному заключению.

На прошлой неделе по статье о фейках об армии к 7 годам лишения свободы был приговорён коллега Яшина по муниципальному собранию района Красносельский (Яшин ранее возглавлял совет депутатов, но в прошлом году ушёл в отставку) Алексей Горинов. Это первый реальный срок по этой статье.

Один из адвокатов Ильи Яшина Михаил Бирюков рассказал Радио Свобода о ходе заседания и о выбранном сроке ареста:

Это абсолютно политически мотивированный арест

- Два месяца - это предусмотренный законом процессуальный срок на арест. Суд мог избрать любую иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Я предоставил поручительство Юрия Шевчука, Дмитрия Муратова, муниципальных депутатов, депутатов Московской городской Думы. Просили в крайнем случае отправить его под домашний арест. Однако суд принял вот такое решение. Это абсолютно политически мотивированный арест с тем, чтобы изолировать Илью от общества и граждан. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Мы видели, как муниципальному депутату Красносельского округа Москвы дали семь лет лишения свободы за выступление на заседании совета. Поэтому угроза такого приговора существует. Мы будем доказывать отсутствие в его действиях состава преступления. Мы будем обращаться в Конституционный суд, потому что считаем, что эта статья, по которой его судят, неконституционна и не должна существовать в нашем уголовном законодательстве. Будем использовать все предусмотренные законом методы защиты.

- Почему эта статья появилась в российском УК?

После 24 февраля настроения в обществе разные

- Вы же понимаете, то после 24 февраля настроения в обществе разные. И для того, чтобы было единое понимание того, что происходит, в соответствии с брифингами Минобороны, любые попытки высказать иную точку зрения и привести иные аргументы караются по административным, а теперь еще и уголовным статьям с жесткими сроками.

-Как настроен Илья Яшин?

Он понимал, что рано или поздно с ним это может случиться

- Илья Яшин бодр, он понимал, что рано или поздно с ним это может случиться. Поэтому он настроен воевать до конца, отстаивать свою точку зрения, право на свою позицию и право говорить то, что он думает, - рассказал адвокат Михаил Бирюков.

Друг и соратник Ильи Яшина журналист Александр Рыклин, уехавший из России, говорит, что до конца не верил в уголовное преследование оппозиционера по статье о фейках:

Я думал, им хватит Навального, но мы ошиблись

- В тот момент, когда его посадили на 15 суток, я не думал об этом. Ну, это вроде очевидный результат. Мы даже говорили с Ильей по телефону, когда он уже был в спецприемнике, я у него аккуратно спросил, что он думает о своих перспективах. И он мне довольно прямо сказал, что "я про это не думаю, как будет, так и будет". Изначально казалось, что, возможно, они не захотят устраивать еще один процесс с политически значимым лицом, большой фигурой. Но мы ошиблись. Я исходил из этого соображения, что им хватит Навального, они сейчас начнут мести людей из следующего ряда. Я при этом ни в коем случае не умаляю значения и заслуг тех людей, о которых мы говорим. Тем не менее, понятно, что Яшин за последние годы превратился в мощного, самостоятельного, независимого политика с собственной позицией, с собственной точкой зрения на происходящее. Это все произошло на моих глазах. Я горжусь нашей дружбой. За последние годы Илья просто сделал качественный скачок как политик.

- Сегодня Илье вынесли меру пресечения, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Недавно его коллега Алексей Горинов из Красносельского муниципального округа получил 7 лет по этой же статье. Какой сигнал власть посылаем людям, которые критикуют войну, развязанную Россией?

Валите, иначе всех посадим

- Пока сигнал, мне кажется, следующий ( в случае с Гориновым, правда, он уже не работает, но в случае с Яшиным работает в полной мере) – валите все. Я думаю, что уже сегодня на допросе следователь глубокомысленно будет говорить Илье: "Илья, мы же вас предупреждали. Мы же посылали вам кучу сигналов. Это же ваш выбор". Вот такие пошлости, несомненно, будут ему говорить, и этой опции уже нет, и эти люди делают свой выбор, оставаясь в России и отчетливо осознавая все риски. Это их внутренний выбор. Я сейчас говорю и про Володю Кара-Мурзу, и про Лешу Горинова, и про Илью Яшина, и про многих других. На сегодня уже много уголовных дел: приговор по Горинову был первый, а дел-то уже много. Да, они уже как-то не стесняются сажать по политическим статьям. Раньше они пытались как-то завуалировать эту историю. Даже в случае с Навальным они искали какие-то экономические мотивы, экономические поводы, но сейчас решили не заморачиваться. Создали такое законодательство, которое позволяет сажать буквально по политическим статьям. Им поменять законодательство, как вам сходить в ближайший магазин. Они это делают на раз. У них для этого все инструменты в руках, им для этого не нужно продавливать что-то через Думу или защищать эту позицию в Совете Федерации. Нет, это все карманное, это все их, это все части исполнительной власти. Никакого разделения властей в России давно нет. Вот они поменяли законодательство, теперь просто сажают по политическим статьям и политическим мотивам. Это дальнейшее ужесточение внутренней повестки. Но по-прежнему мне представляется, что поскольку границы открыты, то это сигнал остальным – валите все, валите, пока есть возможность, иначе мы всех посадим.



- Почему Илья, наверняка зная, что его будут преследовать, сажать по этой статье, все же решил не уезжать? Это какая-то отчаянная смелость или прагматичный поступок политика?

Герои не только не умирают, герои не бегут

- Во-первых, я хочу сказать, что для политика отчаянная смелость – это то же самое, что прагматика. Все люди понимают, что смелые люди, храбрые люди заслуживают их уважения, их доверия, и в будущем так будет. Все будут помнить, что в крайне критической ситуации Илья Яшин и Алексей Навальный не уехали. Тем самым они бросили вызов этой власти. Они с презрением отнеслись к их угрозам. Да, это осознанный выбор. Давайте себе отдавать отчет в том, что это героизм. Люди понимают, что их посадят, что против них будут применены всякого рода репрессии, тем не менее, они согласны на этот риск, лишь бы продемонстрировать свою позицию, свое несогласие с происходящим. Для них унизительно бежать. Я на днях сформулировал, мне кажется, очень точный тезис – герои не только не умирают, герои и не бегут.



- Вы уехали из России. Вам грозило какое-то конкретное уголовное преследование? Или вы решили все-таки его не дожидаться и уехать?



- Я уехал из России по разным основаниям. Никаких конкретных уголовных дел против меня не было. Те угрозы, с которыми сегодня сталкиваются граждане России, находясь внутри страны, в полной мере касались и меня, разумеется. Я не скрывал свои позиции, я публично выступал все эти месяцы, не пытался где-то отсидеться. Мой отъезд связан еще с некоторыми личными мотивами. Много всего сошлось, - рассказал журналист Александр Рыклин.



Преемница Ильи Яшина на посту главы Красносельского муниципального округа Москвы Елена Котеночкина тоже была вынуждена уехать из России – после того, как против нее и ее коллеги Алексея Горинова возбудили дело о "фейках". На прошлой неделе Горинова осудили на семь лет колонии и, похоже, Илью Яшина тоже ждет реальный срок. Елена полагает, что большой срок Горинова напрямую связан с его депутатским статусом:

Следователи по делу Яшина дожидались приговора Алексею Горинову

- Я ожидала, что Илье Яшину будет предъявлено обвинение по статье 207.3 УК РФ. Хотя он и другие надеялись, что его исключили из предвыборной повестки на время объявления муниципальных выборов в Москве. Но многие подозревали, что будут действовать по схеме Владимира Кара-Мурзы. Обвинение "вдохновлено" апрельским стримом Яшина, в котором он осветил жестокие убийства жителей украинского города Бучи. Страшные кадры оттуда облетели весь мир и легли в основу дела о военных преступлениях ВС РФ для международного суда в Гааге. Думаю, следователи дожидались приговора Алексею Горинову Мещанского суда, который полностью удовлетворил требования прокурора. Создан своего рода прецедент. Видимо, СК не верили словам Яшина, что он не намерен покидать родину, и боялись, что ускользнет от "кривосудия". Поэтому держали его в спецприемнике на время вынесения приговора.

- Почему московские муниципальные депутаты, в числе других оппозиционных политиков, тоже попали под прицел власти? И как сегодня нужно себя вести депутатам, чтобы не попасть под уголовное преследование?

Власти дают понять, что кандидаты должны обсуждать только лавочки и ЖКХ

- Действительно, Алексей Горинов получил первый реальный срок по 207.3, потому что как депутат "использовал служебное положение", что отягчает приговор. Этим приговором власти дают понять, что в предвыборной кампании кандидаты должны обсуждать только лавочки и ЖКХ. И ни слова ни о войне или военной спецоперации, ни о политике. Некоторые депутаты, которые собираются баллотироваться в новый созыв, уже получили приговоры по административным правонарушениям по статье 20.3.3 КоАП (тоже про "фейки" об ВС РФ). А создатель муниципальной платформы "ВыДвижение" Михаил Лобанов – административный арест. Следующий протокол будет для них уголовным.

В предвыборных речах по всей стране мы не услышим слов против войны

Подозреваю также, что ТИКи самостоятельно будут отказывать в регистрации этих кандидатов – по беспределу. Как Илью Яшина не зарегистрировали на выборы в Госдуму в 2021 г., признав его причастным к экстремистской организации. На этом же основании мундеп района Зюзино уже не допущен до выборов. Очевидно, что в предвыборных речах по всей стране мы не услышим слов против войны или военной спецоперации. Впрочем, не думаю, что это поможет оппозиционным депутатам избраться. В Москве, где военную спецоперацию не очень поддерживают (данные негосударственных соцопросов говорят нам о половине) будет применено электронное голосование, перевернувшее итоги голосования за депутатов в Госдуму на УИКах. Мэрия не допустит повторения 2017 года, когда почти во все муниципальные округа пришли оппозиционные кандидаты, а в каких-то они составили большинство голосов. Ведь не исключено, что депутаты будут давать оценку военной спецоперации и власти на заседаниях, делать политические заявления, как делали в поддержку Навального или против жесткого разгона митингов. Через бывшего депутата ГД Вячеслава Лысакова, назвавшего "яшиных" и "котеночкиных" выкормышами мэрии, Собянину дали понять, что это недопустимо, - уверена Елена Котеночкина.

По данным ОВД-инфо, с 24 февраля фигурантами уголовных дел, возбужденных из-за протеста против войны с Украиной, стали более 180 человек. Статью 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации) включили в Уголовный кодекс в марте 2022 года — так власти отреагировали на антивоенные выступления и распространение информации о войне. Максимальное наказание по статье - 15 лет лишения свободы.