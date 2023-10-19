Минюст России готовит экспертов для признания людей "иноагентами"

В Минюсте России начали готовить экспертов для признания людей "иностранными агентами". В ведомстве их называют специалистами по политологическим исследованиям информационных материалов. Для их обучения используют специально разработанную программу. Об этом во время выступления в Новосибирске рассказал заместитель директора Российского федерального центра судебных экспертиз при Минюсте России Георгий Омельянюк.

По его словам, сейчас обучение проходят три эксперта, двое из которых доктора наук и один - кандидат. Для них подготовили программу дополнительного профобразования, чтобы они могли проводить политологическую экспертизу при признании организаций или граждан России "иностранными агентами". Такую же экспертизу будут проводить по делам о распространении экстремистских материалов, призывах к массовым беспорядкам и нарушениях на выборах.

Эксперты должны будут установить "факт осуществления политической деятельности". Под неё будут подпадать политические выступления, заявления, обращения, уставные документы и программы политических организаций.

"К объектам политологической экспертизы относятся комментарии, оставленные в интернете", - отметил, помимо прочего, Омельянюк. Также, сказал он, разрабатываются методики судебно-религиоведческой и судебно-этиковедческой экспертизы, сообщает Север.Реалии.