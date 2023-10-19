Минюст России готовит экспертов для признания людей "иноагентами"

В Минюсте России начали готовить экспертов для признания людей "иностранными агентами". В ведомстве их называют специалистами по политологическим исследованиям информационных материалов. Для их обучения используют специально разработанную программу. Об этом во время выступления в Новосибирске рассказал заместитель директора Российского федерального центра судебных экспертиз при Минюсте России Георгий Омельянюк.
По его словам, сейчас обучение проходят три эксперта, двое из которых доктора наук и один - кандидат. Для них подготовили программу дополнительного профобразования, чтобы они могли проводить политологическую экспертизу при признании организаций или граждан России "иностранными агентами". Такую же экспертизу будут проводить по делам о распространении экстремистских материалов, призывах к массовым беспорядкам и нарушениях на выборах.
Эксперты должны будут установить "факт осуществления политической деятельности". Под неё будут подпадать политические выступления, заявления, обращения, уставные документы и программы политических организаций.
"К объектам политологической экспертизы относятся комментарии, оставленные в интернете", - отметил, помимо прочего, Омельянюк. Также, сказал он, разрабатываются методики судебно-религиоведческой и судебно-этиковедческой экспертизы, сообщает Север.Реалии.
- Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека. Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ, физических лиц и объединения без юридического лица.
- С 1 декабря вступил в силу новый закон об "иноагентах". Для объявления гражданина иностранным агентом больше не нужно доказательств, что он получает финансирование из-за рубежа: достаточно признания властями самого факта "иностранного влияния", причем формулировка, что именно считать иностранным влиянием, в законе прописана крайне расплывчато.
- Сейчас в реестре "иноагентов" 697 позиций - это как организации и СМИ, так и люди. "Иностранным агентам" запрещено участвовать в выборах, вести просветительскую и образовательную деятельность, получать государственное финансирование. Кроме того, предусмотрена административная и уголовная ответственность за неисполнение обязанностей, которые российские законы налагают на "иноагентов".
- Правозащитный проект "ОВД-Инфо" отмечал, что в последние несколько месяцев российские власти усилили давления на людей, признанных "иноагентами", - на них массово составляют протоколы за отсутствие маркировки. Два вступивших в силу штрафа по административной статье о неисполнении закона об "иноагентах" может привести к возбуждению уголовного дела. Возбуждено как минимум одно уголовное дело - в отношении тверского активиста Артема Важенкова.
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