В Казани задержана редактор Идель.Реалий Алсу Курмашева

Власти в Татарстане задержали в Казани редактора Татаро-Башкирской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода Алсу Курмашеву.



Курмашева была обвинена в отказе зарегистрироваться так называемым иностранным агентом. Наказание по этому обвинению предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет тюремного заключения.

"Алсу пользуется у коллег большим уважением, в семье она верная жена и заботливая мать двух детей, — заявил исполняющий обязанности президента РСЕ/РС Джеффри Гедмин. — Она должна быть немедленно освобождена, чтобы вернуться к своей семье".



Алсу Курмашева, гражданка США и России, живет в Праге со своим мужем и двумя детьми. В Россию она отправилась 20 мая в связи с неотложной семейной необходимостью. Она была задержана 2 июня во время ожидания обратного рейса для возвращения в Чехию.

Сотрудники аэропорта Казани конфисковали оба её паспорта. Вскоре она была оштрафована за невыполнение требования о регистрации своего американского паспорта в российских органах. Она ожидала возвращения ей паспортов, когда 18 октября было объявлено о новом обвинении.

Курмашева — состоявшийся журналист, многие годы пишущая о жизни этнических меньшинств в Татарстане и Башкортостане. Она рассказывает о гражданских инициативах, направленных на защиту и сохранение татарского языка и татарской культуры перед лицом растущего в последние годы давления российских властей на татарское население.

С 2012 года в России действует законодательство об иностранных агентах для наказания последовательных критиков властей, которые получают заработанные средства из-за границы или считаются лицами, "находящимися под иностранным влиянием". Таким "влиянием" российские власти считают в том числе сотрудничество с группами гражданского общества и средствами массовой информации, независимыми журналистами и активистами.