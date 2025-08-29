Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Минюст России объявил "иноагентом" блогера Анатолия Несмияна

Здание Министерства юстиции в Москве
Здание Министерства юстиции в Москве
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искуственного интелекта

Минюст России включил в реестр "иноагентов" шесть человек: блогера Анатолия Несмияна (стал известен как автор "Живого журнала" под псевдонимом El Murid), юриста Бориса Кузнецова, активистов Ирию Везикко и Юрия Боброва, а также журналистов Олесю Кривцову и Евгения Кротенко.

В ведомстве утверждают, что все они распространяли "фейки" о политике и решениях российских властей, а также принимали участие в создании или распространении контента "иноагентов".

Журналистка норвежского издания Barents Observer Олеся Кривцова покинула Россию в 2023 году из-за уголовного преследования по статьям "дискредитации" российской армии и оправдании терроризма.

Публициста Анатолия Несмияна в июне внесли в перечень экстремистов и террористов – ранее он сообщил о возбуждении против него уголовного дела по статье об оправдании терроризма из-за постов про теракт в "Крокус Сити Холле".

  • Понятие "иностранный агент" появилось в российском законодательстве в 2012 году. Сначала статус присваивался только некоммерческим организациям, которые получали зарубежное финансирование и занимались политической деятельностью. Затем закон стали применять к юридическим и физическим лицам – в основном к правозащитникам, журналистам, активистам и СМИ.
  • В 2025 году Госдума России одобрила пакет законов, которые расширили основания для присвоения статуса иноагента.


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG