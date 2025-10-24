Минюст России назвал иноагентами нескольких журналистов

Российское министерство юстиции в пятницу пополнило список так называемых иностранных агентов. В него попали несколько журналистов.

В список попали: корреспондентка программы "Вот так" Ирина Кузьмичева, бывший журналист ТАСС Руслан Сулейманов, бывшая ведущая "Эха Москвы" Нино Росебашвили, бывший главный редактор нескольких изданий в Саратове Дмитрий Чернышевский, интернет-проект "Сердитая Чувашия" и издание "Усть-Кут24".

Попавшие в реестр иноагентов люди поражаются в гражданских правах в России, критерии включения в список постоянно расширяются, правительство может это делать произвольно. Практику критиковали правозащитники и ЕСПЧ.

В решении в марте этого года суд отметил, что определение "иностранный агент" "является стигматизирующим и вводящим в заблуждение", а требования российского законодательства об агентах не были оправданы необходимостью и являются чрезмерными.



