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Минюст требует ликвидировать офис правозащитников из "Правовой инициативы"

Здание Министерства юстиции РФ на Житной улице.

Министерство юстиции подало в Басманный районный суд Москвы иск с требованием ликвидировать АНО "Астрея". Это московские партнеры правозащитного фонда "Правовая инициатива", пишет "Медиазона". "Правовая инициатива" внесена в реестр "иностранных агентов".

Минюст счел грубым нарушением, что при внесении изменений в ЕГРЮЛ учредительница Елена Ежова не указала, что находится не по месту прописки. В документе ведомства зафиксированы ее передвижения на машине с марта 2020 года по март 2021 года. Затем указано, какие решения она принимала в этот промежуток.

Организация защищает права женщин и детей, занимается проблемами домашнего и сексуального насилия, а также проблемой похищений на Северном Кавказе. С 2007 года ЕСПЧ принял 66 положительных решений, поданных "Астреей".

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