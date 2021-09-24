Суд оштрафовал помощника кандидата Лобанова за анонс акции протеста

Тушинский районный суд в Москве в пятницу оштрафовал на 20 тысяч рублей студента МГУ Ивана Шматина, который на выборах в Госдуму был доверенным лицом кандидата от КПРФ Михаила Лобанова.

Шматин был задержан накануне на встрече Лобанова с избирателями. На него составили протокол из-за анонса в соцсетях акции протеста против итогов выборов в Госдуму, которая прошла 20 сентября в Москве.

В пятницу сообщается, что полиция продолжает приходить к московским активистам - участникам акции 20 сентября. Она прошла без согласования как встреча с депутатами. Во время самой акции на Пушкинской площади задержанных не было, однако за последние сутки задержали не менее трёх её участников. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

В частности, в пятницу была задержана депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Янчук.

В субботу 25 сентября КПРФ также намерена провести в центре Москвы встречу депутатов с избирателями для обсуждения итогов выборов. О намерениях провести мероприятие сообщил и представитель партии, выступая в ЦИК России, где в пятницу утвердили результаты выборов. При этом Роскомнадзор потребовал от сайта КПРФ удалить анонс этой акции, заявив, что речь идёт о несогласованном мероприятии. Московское Главное управление внутренних дел также предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях.

Прийти на акцию призывают ряд бывших кандидатов в депутаты, которые проиграли в своих округах, как они утверждают, в результате фальсификаций при электронном голосовании. Накануне некоторые из них - представители КПРФ, "Яблока" и других политических сил - объединились в коалиционный комитет, который будет добиваться отмены как результатов электронного голосования, так и самого электронного голосования на будущих выборах. Власти и Центризбирком отрицают фальсификации.