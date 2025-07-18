Министерство юстиции России расширило реестр так называемых иностранных агентов. В него попали бывший декан факультета политических наук Шанинки Василий Жарков и журналистка Маша Майерс.

Всего список расширен на семь человек и издание "Активатика". В списке — блогер Дмитрий Храмцов, бывший московский муниципальный депутат Ксения Торстрем, журналистка Ксения Кириллова, поэтесса и видеоблогер Наталья Резник и бывший нижневартовский депутат Дмитрий Великий.

Законодательство об иноагентах позволяет российским властям произвольно включать людей и организации в реестр. Граждане в списке фактически поражаются в правах — в частности, им запрещено избираться, преподавать, работать на муниципальной и государственной службе, служить в армии.