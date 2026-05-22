Минюст внес в реестр "иноагентов" руководителя T-Invariant

Министерство юстиции России внесло в список "иностранных агентов" активистку из Якутии Вилюю Чойнову, правозащитника Станислава Дмитриеского, научную журналистку, популяризатора науки Ольгу Орлову, а также проект "После".

Перечисленные люди и проекты "распространяли недостоверную информацию о действиях российских властей, считают в Минюсте.

Дмитриевский - правозащитник, участник юридических проектов и полевых миссий в зоне вооруженных конфликтов в Чеченской Республике и в Донбассе.

Чойнова - антивоенная активистка, которая выступает за независимость Якутии. Она не живет в России.

Орлова работала научным обозревателем в нескольких медиапроектах. После начала войны против Украины она покинула Россию и занимается проектом T-Invariant, который, помимо прочего, публиковал тексты о преследовании ученых сотрудниками ФСБ.

На сайте проекта "После" сказано, что это левая социалистическая платформа для политического осмысления преступной войны против Украины, ее предпосылок и последствий.