Минюст внес в реестр "иноагентов" руководителя T-Invariant

Министерство юстиции России внесло в список "иностранных агентов" активистку из Якутии Вилюю Чойнову, правозащитника Станислава Дмитриеского, научную журналистку, популяризатора науки Ольгу Орлову, а также проект "После".
Перечисленные люди и проекты "распространяли недостоверную информацию о действиях российских властей, считают в Минюсте.
Дмитриевский - правозащитник, участник юридических проектов и полевых миссий в зоне вооруженных конфликтов в Чеченской Республике и в Донбассе.
Чойнова - антивоенная активистка, которая выступает за независимость Якутии. Она не живет в России.
Орлова работала научным обозревателем в нескольких медиапроектах. После начала войны против Украины она покинула Россию и занимается проектом T-Invariant, который, помимо прочего, публиковал тексты о преследовании ученых сотрудниками ФСБ.
На сайте проекта "После" сказано, что это левая социалистическая платформа для политического осмысления преступной войны против Украины, ее предпосылок и последствий.
- Закон об "иностранных агентах", принятый в 2012 году позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью.
- Впоследствии появилась возможность признавать агентами СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.
- В реестре Минюста находится более тысячи человек и организаций. Правозащитники называют закон об "иностранных агентах" репрессивным. В России регулярно возбуждают уголовные дела против граждан по обвинениям в неисполнении обязанностей "иностранного агента".