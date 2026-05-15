Минюст внес в реестр "иноагентов" журналистку Елену Фанайлову

Минюст России признал так называемыми "иноагентами" журналистку Елену Фанайлову и украинского журналиста и блогера Дениса Казанского. Кроме того в список попали публицист Георгий Биргер, социолог Сергей Ерофеев, ассоциация по охране окружающей среды "Охрана природы", информационно-аналитичесакий центр "Башня" и сообщество Reforum Space Vilnius.

Законодательство об "иноагентах" появилось в России в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью.

Впоследствии появилась возможность признавать агентами СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.

Статус ограничивает людей в правах и позволяет возбудить уголовное дело о "неисполнении обязанностей иностранного агента". Уже в 2022 году против каждого пятого "иностранного агента" в России были возбуждены уголовные дела, почти каждый седьмой находился в розыске, в СИЗО или под иной мерой пресечения.