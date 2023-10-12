Минздрав Израиля отказался лечить членов ХАМАС

Минздрав Израиля запретил лечить членов радикальной группировки ХАМАС, напавшей на Израиль, в государственных больницах страны. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Соответствующее распоряжение издал министр здравоохранения Израиля Моше Арбель. "В это трудное время система здравоохранения должна полностью сосредоточиться на лечении жертв преступной бойни, солдат ЦАХАЛ и готовности к следующей", – пояснил Арбель.

По его словам, "решение этого вопроса должно быть поручено ЦАХАЛ (израильской армии) или ШАБАК (службе безопасности Израиля)".

Позже стало известно, что члена ХАМАС не приняли в медицинском центре имени Сураски в Тель-Авиве – одной из трёх крупнейших больниц Израиля. Вместо этого его отправили на лечение в тюремную клинику в Рамле.

Утром 12 октября израильская армия сообщила об убийстве ещё двух членов ХАМАС: высокопоставленного представителя военно-морских сил группировки Мухаммеда Абу Шамалы и Мустафы Шахина, который снимал и транслировал нападение ХАМАС на Израиль в субботу, 7 октября. Также, по утверждению израильской армии, в результате ночных ударов по сектору Газа были уничтожены десятки объектов, принадлежащих спецназу ХАМАС.

По данным ЦАХАЛ, с начала нападения ХАМАС на Израиль были убиты 1500 боевиков группировки.