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Египет отказался открыть коридор для беженцев из сектора Газа

Сектор Газа, 11 октября 2023 года

Египет отказался открыть коридор для беженцев из сектора Газа, но обсудил доставку в регион гуманитарной помощи через свою границу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в египетских органах безопасности.

По словам собеседника издания, Египет отказал в создании безопасного коридора для мирных жителей сектора Газа, чтобы защитить "право палестинцев на защиту своего дела и своей земли". В секторе Газа проживает более двух миллионов человек. По данным ООН на утро 12 октября, свои дома были вынуждены покинуть почти 339 тысяч человек –большинство из них укрываются в школах.

Ранее США заявляли, что идея такого коридора обсуждалась совместно с Израилем и Египтом. Открыть его призывали гуманитарные группы и официальные представители Евросоюза.

В среду, 11 октября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что "в Газу должны быть доставлены жизненно важные грузы, включая топливо, продовольствие и воду". По данным источников Reuters, идея гуманитарного коридора "в рамках географически ограниченного режима прекращения огня" обсуждалась на переговорах между Египтом, США, Катаром и Турцией. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что работа по доставке помощи уже началась, но не уточнил, какая именно.

В регион прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен, чтобы "предотвратить ещё более широкую войну". Он планирует встретиться с президентом Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом, пишет CNN.

В секторе Газа в результате ответных действий Израиля на атаки палестинской радикальной группировки ХАМАС разворачивается гуманитарная катастрофа. В ответ на удары ХАМАС правительство Израиля объявило о полной блокаде региона, в том числе о прекращении поставок электроэнергии, продовольствия и воды. Из-за нехватки топлива перестала работать единственная в секторе Газа электростанция. О том, что палестинские больницы переполнены ранеными, сообщалось ещё в субботу.

По последним данным, в результате атак ХАМАС по Израилю число жертв в стране выросло до 1300, в секторе Газа из-за ответных ударов Израиля – превысило 1200, по официальным сообщениям израильской и палестинской сторон. С обеих сторон ранены более девяти тысяч человек.

В заложниках ХАМАС остаются 130 человек, по утверждению группировки. Министр энергетики Израиля заявил, что "ни один водяной насос не будет открыт", пока похищенные израильтяне не будут возвращены домой.

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