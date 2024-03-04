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Минздрав подготовил приказ о запрете свиданий на принудительном лечении

Минздрав России разработал проекты приказов, согласно которым руководители психиатрических клиник смогут ограничивать пациентов в праве на свидания, а также уведомлять их родственников об отправке на принудительное лечение с помощью электронных писем и смс.

Как отмечает программа "Вот так", в действующем законодательстве, которое касается психиатрической помощи, среди прочего предусмотрено право пациентов на переписку, встречи с посетителями и общение с адвокатом. Минздрав предлагает изменить эти правила.

Один из разработанных ведомством приказов позволяет главному врачу медучреждения или заведующему отделением ограничивать пациента в числе посетителей и круге лиц, с которыми он может встречаться.

Правозащитники считают, что в условиях, когда на принудительное лечение отправляют оппозиционных активистов, такие ограничения могут стать новым инструментом давления на них.

Сейчас на принудительном психиатрическом лечении находятся уже как минимум двадцать активных противников действующей власти и, в частности, российской военной агрессии в отношении Украины.

Так, в феврале текущего года на принудительное лечение отправили антивоенного активиста Максима Лыпканя, обвиняемого в распространении "фейков" о российской армии в интернете.

В этом же месяце участницу инициативной группы экс-кандидатки в президенты Екатерины Дунцовой Ольгу Суворову отправили в психиатрический стационар на судебно-медицинскую экспертизу, поскольку она "фиксирована на стремлении помочь окружающим" и "активно участвовала в общественной жизни", что, как сказано в решении, является "отклонением от образа жизни обычного человека".

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
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