Минздрав попросил вернуться к работе ушедших на пенсию медработников и врачей. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. По словам министра, это вызвано высочайшей нагрузкой на медицинскую систему. На каких условиях им предложено работать — он не уточнил.

По данным министра, общее число больных коронавирусной инфекцией нового типа в России превысило 1 миллион 100 тысяч. Эта оценка как минимум в полтора рборьбе с распраза выше, чем зафиксировано в статистике федерального оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.

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Оперативный штаб, в свою очередь, в двенадцатый раз за месяц зафиксировал максимум заболевших за сутки с начала пандемии и новый максимум суточной смертности.

За сутки отмечена смерть от коронавируса 986 человек. 31 299 случаев выявлено. Общее число выявленных случаев достигло 7 892 980. Власти неоднократно давали понять, что на это число можно ориентироваться как на нижнюю границу, а реальное число заболевших может быть выше в разы.

Общее число умерших, по данным оперативного штаба, с начала пандемии превысило 220 тысяч. Независимые демографы, на основе статистики Росстата, считают, что эта оценка занижена как минимум в три раза, и общее число умерших может превышать 660 тысяч.