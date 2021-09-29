Министерство здравоохранения подготовило поправки к законодательству, определяющее порядок ввоза не зарегистрированных в России вакцин и лекарств для клиник Московского международного медицинского кластера. На территории кластера иностранные препараты должны использоваться без прохождения клинических испытаний в стране. Под действие поправок, например, попадают западные вакцины от коронавирусной инфекции нового типа.

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Законопроект Минздрава выложен на портале проектов нормативных правовых актов, на него обратили внимание издания "Коммерсантъ" и "Фармацевтический вестник". Документ касается клиник, расположенных на территории центра "Сколково". Там законодательно признаётся документация на медицинскую деятельность, лекарства и технологии, выданная в государствах Организация экономического сотрудничества и развития. В частности, речь идёт о лекарствах и технологиях, разрешённых в США, Германии, Франции, Израиле и другие странах с развитой медицинской и фармацевтической сферами.

Их использование, согласно российскому законодательству, должно, в частности, повысить качество оказания медицинской помощи на территории России. Многие современные препараты долго не регистрируются в стране из-за невыгодности процедуры и периферийности рынка или из-за противодействия властей.

Так, в России не зарегистрированы западные препараты от коронавирусной инфекции нового типа, хотя один из них, AstraZeneca, даже производится для экспорта внутри страны. Ранее о планах договориться о поставках в РФ вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna заявляло расположенная одной из расположенных в кластере клиник. Российские вакцины от коронавируса до сих пор не сертифицированы ВОЗ, США и Евросоюзом.