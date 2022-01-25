Минздрав России приостановил закупки вакцины "ЭпиВакКорона"

Министерство здравоохранения России временно приостановило закупки и поставки вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона". С начала года в регионы не распределили ни одной партии препарата. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на реестр разрешений на ввод в гражданский оборот лекарств Росздравнадзора. При этом две другие российские вакцины "Спутник V" и "Ковивак" продолжают выпускаться в гражданский оборот.

Источник в одном из российских научных институтов заявил, что «есть основания говорить о приостановке производства».

В Минздраве заявили, что закупок "ЭпиВакКороны" или "ЭпиВакКороны-Н" в последнее время не было, так как в регионах сформирован запас этих препаратов, позволяющий в полной мере удовлетворить потребность. При этом "Ведомости" отмечают, что в некоторых регионах, в том числе Москве, препаратов нет в наличии.

Газета также со ссылкой на опрос организации "Врачи РФ" пишет, что более 70 процентов медиков рассказали о низкой популярности "ЭпиВакКороны" среди пациентов. 28 процентов опрошенных заявили об отсутствии препарата в их больницах, у 48 процентов вакцина в учреждениях есть.

"ЭпиВакКорона", разработанная новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавирусной инфекции, зарегистрированной в России.

В 2021 году в гражданский оборот ввели около 13 миллионов доз "ЭпиВакКороны". "Спутника V" в прошлом году выпустили более 245 миллионов доз.

"ЭпиВакКорону" критиковали ученые и пациенты за недоказанную эффективность. В частности, участники испытаний весной прошлого года утверждали, что у трети привитых не обнаружили антитела к коронавирусу.