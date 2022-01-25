Мировая премьера фильма "Навальный" состоится 25 января на фестивале Sundance

Мировая премьера документального фильма про Алексея Навального, снятого CNN Films и HBO Max, состоится 25 января на фестивале Sundance, который проходит в виртуальном режиме в Солт-Лейк-Сити в США. Об этом сообщается на сайте американского фестиваля независимого кино.

Режиссёр фильма "Навальный" - молодой документалист Дениэл Роэр. Одним из исполнительных продюсеров фильма стала член команды Навального Мария Певчих.

О завершении съемок документального фильма про отравление Навального, его лечение в Германии и возвращение в Россию, стало известно 13 января. Фильм снимался в полном секрете. "В «Навальном» режиссер Роэр показывает смелого и противоречивого потенциального президента, который готов пожертвовать всем, чтобы провести реформы на своей родине", — говорится в описании к фильму.

О том, как проходили съемки рассказал в инстаграме и сам Алексей Навальный.

"Этот день я собирался провести красивым и нарядным — в смокинге и с бокалом шампанского на премьере, но проведу как обычно — в сапогах, тюремной робе и с кружкой чая. Ну ничего, это делает историю еще занимательнее, а шампанского и вы за меня выпьете".

По словам Навального, "на всякий случай снимали все". Как он лечился и восстанавливался. Как вместе с Христо Грозевым начался триллер с расследованием и обнаружением банды отравителей из ФСБ. Как он звонил своим убийцам. Последний раз съемочная группа была с Навальным в тот момент, когда на погранконтроле люди в форме сказали ему: "Пройдемте", написал оппозиционер.

Год назад, 17 января 2021 года, оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где несколько месяцев лечился и проходил реабилитацию после отравления в России боевым химическим веществом из группы "Новичок".

С того дня он лишён свободы: сначала Навального арестовали, а затем суд отправил его в колонию по уголовному делу от 2014 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным.