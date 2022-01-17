Навальный в годовщину ареста: "Год прошел ужасно быстро"

В аккаунтах оппозиционера Алексея Навального в годовщину его задержания в московском аэропорту Шереметьево опубликован пост от его имени.

"Год прошел ужасно быстро. Вроде только вчера в самолет в Москву вошел, а уже год отсидел. Правду пишут в научных книгах: время на земле и в космосе течет с разной скоростью" - пишет Навальный, который сейчас находится в колонии во Владимирской области.

Он вспоминает, что ровно год назад вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение: "Ни одного шага пройти по своей стране свободным человеком не получилось, меня арестовали еще до погранконтроля". Он также пишет, что не знает, когда завершится его заключение: "вот только в пятницу мне сообщили, что еще одно мое уголовное дело уходит в суд. И на очереди еще одно - то, где я экстремист и террорист". При этом, как пишет Навальный, он не жалеет о своей деятельности и призывает своих сторонников не бояться.



В инстаграме Навального опубликовано также его фото с женой Юлией, сделанное, по всей видимости, во время свидания в колонии.

В понедельник Навальный по видеосвязи участвует в заседании суда, который рассматривает его иски к колонии - в частности о его зарплате и о постановке на профучёт как "экстремиста".

Ровно год назад, 17 января 2021 года, оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где несколько месяцев реабилитацию после отравления в России боевым химическим веществом из группы "Новичок".

С того дня он лишён свободы: сначала Навального арестовали, а затем суд отправил его в колонию по уголовному делу от 2014 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным.

За год нахождения Навального в колонии штабы политика и организованный им Фонд борьбы с коррупцией были признаны "экстремистскими организациями" и запрещены в России, десятки их членов либо находятся под арестом, либо были вынуждены покинуть Россию, среди них - бывший глава федерального штаба Навального Леонид Волков, директор ФБК Иван Жданов и юрист фонда Любовь Соболь. Против самого Навального было возбуждено ещё несколько уголовных дел.