Мировое сообщество осуждает смертный приговор иностранным бойцам ВСУ

Смертный приговор, вынесенный в четверг судом самопровозглашённой "ДНР" двум британцам и марокканцу, служившим в Вооружённых силах Украины, вызвал бурную реакцию в мире. Западные политики считают приговор необоснованным и неправомочным и требуют его отмены.
К смертной казни суд в Донецке приговорил граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также подданного Марокко Саадуна Брагима. Они признаны виновными в наёмничестве и попытке вооруженного захвата власти.
Ни одна страна-член ООН, кроме России, не признаёт независимость "ДНР" и, следовательно, правомочность суда сампровозглашённой республики.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в твиттере написал о приговоре: "Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном "суде" и приговорах комбатантам, которые законно служат в Вооружённых силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным". С ним согласен представитель МИД Германии, по мнению которого, приговор свидетельствует "об очередном полном игнорировании Россией элементарных принципов международного гуманитарного права."
Сама Великобритания, по словам пресс-секретаря премьер-министра Бориса Джонсона, намерена добиваться освобождения своих граждан, но переговоры она будет вести не с российской, а с украинской стороной. В пятницу министр обороны Великобритании Бен Уоллес встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым. Их переговоры продлятся и завтра.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс созвонилась со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить перспективы освобождения Эйдена Аслина и Шона Пиннера. "Я категорически осуждаю вынесенный им приговор, - сказала Трасс. - Они военнопленные, постановочный суд над ними нелегитимен: это прямое нарушение Женевской конвенции".
Советник министра иностранных дел Украины Владимир Денисенко считает, что Россия будет использовать приговорённых к смерти иностранцев как заложников для переговоров с Западом. "С помощью суда над ними Россия поднимает ставки в переговорном процессе," сказал он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия Аслина, Пиннера и Брагима "рассматриваются властями ДНР в соответствии с местным законодательством". "Я бы не стал мешать работе судебной и правоохранительной системы Донецкой народной республики," - подчеркнул Лавров. Представитель МИД России Мария Захарова настаивает, что осужденные являются наёмниками, "направляемыми Западом в помощь киевскому националистическому режиму". Она посоветовала Британии вступить в переговоры с "ДНР".
- Все трое приговоренных жили в Украине и служили в ВСУ по контракту задолго до начала войны. 48-летний британец Шон Пиннер переехал в Украину в 2014 году, а его 28-летний соотечественник Эйден Аслин приехал в 2018. Жена Пиннера и невеста Аслина - украинки. 21-летний марокканец Саадун Брагим был студентом украинского вуза. Они официально являются военнослужащими, что, согласно международному праву, не должно позволять считать их наемниками.
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