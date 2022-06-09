В "ДНР" служивших в ВСУ иностранцев приговорили к смертной казни

Так называемый верховный суд самопровозглашённой "ДНР" приговорил трёх иностранцев, воевавших на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ), к смертной казни. Они признаны виновными в наемничестве и попытке вооруженного захвата власти.

По законам ДНР, двое британцев - Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим должны быть расстреляны. У них есть месяц на обжалование приговора. Суд в Донецке длился всего два дня.

Пиннер и Аслин были захвачены в плен в Мариуполе, Брагим - под Волновахой. Все трое переехали в Украину задолго до начала российского вооруженного вторжения и уже несколько лет служили в морской пехоте ВСУ по контракту.

Ранее, в апреле, российский государственный телеканал "Россия 1" показал видеозапись, на которой пленные Пиннер и Аслин признавали свою вину и обращались к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой содействовать обмену их и других военнопленных на украинского прокремлевского политика Виктора Медведчука, арестованного в Киеве.

Родственники иностранцев полагают, что это интервью они дали под давлением. Также они отмечают, что их родные служили в ВСУ официально, по контракту, и не могут считаться наемниками.

Член британского парламента от тори Роберт Дженрик назвал суд над иностранными военнослужащими "возмутительным нарушением международного законодательства". По его словам, он ожидал в ближайшее время обмена военнопленными, но "российские власти решили устроить над ними показательный процесс, что совершенно позорно".