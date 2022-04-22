Миссия ООН зафиксировала в Буче 50 преднамеренных убийств

Миссия ООН, работающая на территории Украины, зафиксировала 50 преднамеренных убийств мирных жителей в Буче, совершенных российскими военнослужащими. Такие действия приравниваются к военным преступлениям, говорится в отчёте миссии.
Преступления в Буче – не единственные такого рода, отметила представитель Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани на брифинге в Женеве.
При этом у наблюдателей ООН есть доказанные свидетельства убийств – как мирных жителей, так и военнопленных, – совершаемых всеми сторонами конфликта.
Кроме того, по словам Шамдасани, ООН пока не владеет информацией об актах геноцида в ходе боевых действий.
Москва все обвинения в жестокости по отношению к мирным жителям отвергает. Российская армия заявляет, что атакует исключительно военные объекты.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. По последним данным ООН, с начала войны погибли более двух тысяч человек, включая детей. Реальное число жертв может оказаться гораздо выше. Более пяти миллионов человек стали беженцами. Число вынужденных переселенцев внутри страны превышает семь миллионов.
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