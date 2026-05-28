Митрополит Иларион после задержания покинул Чехию

Митрополит Русской православной церкви Иларион (Алфеев) сообщил 27 мая российскому госагенству ТАСС, что покинул Чехию после того, как был задержан в этой стране и допрошен, после чего был освобождён без предъявления обвинений.



"Пока я уехал из Чехии. Увидев, как легко делаются подобные вещи, я опасаюсь, чтобы история не повторилась", – сказал он. Где он сейчас находится, он не сказал.



Иларион добавил, что собирается "доложить" патриарху Кириллу "обо всех обстоятельствах произошедшего, а дальше – как он решит". Он также рассказал о своём видео случившегося в видеоблоге.



Иларион, который служит в храме в Карловых Варах на западе Чехии, был задержан 24 мая на трассе к западу от Праги, в его багажнике автомобиля чешская полиция обнаружила четыре (по другим данным - три) контейнера с запрещённым веществом белого цвета. Допрос длился, как сообщается, более девяти часов. 26 мая священнослужителя отпустили, при этом расследование продолжается. Митрополит отрицал свою причастность к найденным в машине наркотикам и назвал произошедшее провокацией.

Адвокат священнослужителя сообщил, что обстоятельства остановки авто и его досмотра "вызывают серьезные вопросы". Он заявил, что сотрудники полиции якобы интересовались только содержимым багажника, а митрополиту не дали присутствовать при досмотре. Чешская полиция обстоятельства дела не комментировала. В МИД России был вызван чешский временный поверенный, от которого потребовали освобождения Илариона.



Митрополит Иларион ранее много лет возглавлял отдел внешних связей Московского патриархата и считался вероятным преемником патриарха Кирилла. Затем его отправили в Будапешт. Священный синод РПЦ в 2024 году сначала отстранил Илариона от всех должностей, а потом отправил его "на покой". После этого он был перенаправлен со службы в Венгрии в Чехию.