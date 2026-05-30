Митрополит Иларион вернулся в Россию после задержания в Чехии

Митрополит Русской православной церкви Иларион (в миру – Григорий Алфеев) вернулся в Россию после задержания в Чехии по подозрению в хранении наркотиков. Как сообщает российское государственное агентство РИА "Новости", он прилетел в Москву ночью 30 мая рейсом Turkish Airlines из Стамбула.

24 мая чешская полиция задержала Илариона и его водителя после того, как в автомобиле были обнаружены контейнеры с веществом белого цвета. Спустя два дня обоих освободили без предъявления обвинений, но расследование продолжается. В телеграм-канале митрополита ранее подтверждали, что запрещенное вещество было найдено в машине.

Сам Иларион отвергает причастность к незаконному хранению наркотиков. По его словам, в последние месяцы он получал анонимные угрозы с требованием покинуть место служения в Чехии. Российский МИД назвал произошедшее "срежиссированной провокацией" и вызвал временного поверенного в делах Чехии для объяснений.

Иларион с 2009 по 2022 год возглавлял Отдел внешних церковных связей Московского патриархата и входил в Священный синод РПЦ. В 2022 году он был назначен митрополитом Будапештским и Венгерским, но в 2024 году после обвинений со стороны бывшего келейника Георгия Сузуки в домогательствах был переведен на служение в православный храм в Карловых Варах.