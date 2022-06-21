Митволь заключил досудебное соглашение и готов выплатить ущерб

Бывший заместитель главы Росприроднадзора и бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь заключил досудебное соглашение и готов возместить ущерб. Об этом сообщил адвокат во время заседания Красноярского краевого суда.

Сегодня защита обжаловала решение суда об аресте Митволя, которого подозревают по делу хищении 975 миллионов рублей при строительстве красноярского метро. На судебном заседании адвокат просил смягчить ему меру пресечения, ссылаясь на то, что Митволь заключил досудебное соглашение, что у него на попечении находятся мать-инвалид, малолетняя дочь и неработающая жена. Адвокат также предоставил суду личные поручительства депутатов Госдумы Хинштейна и Савченко, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-служба суда.



Прокурор напомнила, что Митволя задержали в аэропорту при попытке покинуть Россию, и не исключила, что он может попытаться скрыться в случае изменения ему меры пресечения.

В итоге суд отклонил жалобу защиты и оставил Митволя под стражей до 24 июля.

Митволь занимает должность председателя совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий, который получил контракт на разработку проектной документации строительства шести станций метро.

Строительство метро в Красноярске началось ещё в октябре 1995 года, однако неоднократно приостанавливалось из-за проблем с финансированием. В 2019-м из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Экология" было выделено 950 миллионов рублей на доработку проектной документации.