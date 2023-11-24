Мизулина: в отношении певца Шарлота возбудили два уголовных дела

В отношении музыканта Шарлота (Эдуард Шарлот) управление Следственного комитета по Самарской области возбудило два уголовных дела. Его обвиняют по статьям о "реабилитации нацизма" и "оскорблении чувств верующих". Об этом сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. "Доброй дороги из Питера в Самару", - написала она в своём телеграм-канале.

Ранее Шарлот был задержан в аэропорту Пулково в Санкт-Петербрге после прибытия из Армении. Позднее суд назначил ему 13 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве.

После задержания появилось видео, на котором Шарлот извинился за то, что ранее сжёг российский паспорт. "Осечка в понимании происходящего. … Был ошибочно помешан на ложной информации", - заявил он полицейским. Видео с его извинением опубликовал телеграм-канал Мэш.