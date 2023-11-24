Мизулина: в отношении певца Шарлота возбудили два уголовных дела

В отношении музыканта Шарлота (Эдуард Шарлот) управление Следственного комитета по Самарской области возбудило два уголовных дела. Его обвиняют по статьям о "реабилитации нацизма" и "оскорблении чувств верующих". Об этом сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. "Доброй дороги из Питера в Самару", - написала она в своём телеграм-канале.
Ранее Шарлот был задержан в аэропорту Пулково в Санкт-Петербрге после прибытия из Армении. Позднее суд назначил ему 13 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве.
После задержания появилось видео, на котором Шарлот извинился за то, что ранее сжёг российский паспорт. "Осечка в понимании происходящего. … Был ошибочно помешан на ложной информации", - заявил он полицейским. Видео с его извинением опубликовал телеграм-канал Мэш.
- В июне этого года музыкант опубликовал в инстаграме видео, на котором сжёг российский паспорт и обратился к властям Украины, заявив, что выступает против войны и хочет попасть в Киев. Он также прибил к распятию фотографию патриарха Кирилла и свой военный билет.
- В середине ноября с жалобой на Шарлота в Следственный комитет России и МВД обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она попросила оценить "действия блогера Шарлота, который публично дискредитировал российскую армию, оскорбил чувства верующих и умышленно сжег паспорт гражданина России".
- На следующий день музыкант объявил, что возвращается в Россию, чтобы "сражаться за русско-язычную культуру" и записать новый альбом. Незадолго до возвращения Шарлот опубликовал в своем инстаграме пост о прилете в Россию, подписав скриншот с авиабилетами "Я приобрел билет в Российскую Федерацию, а не в страну Z".
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