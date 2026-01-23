Мне в камеру попал "Обыкновенный фашизм-2". Фильм "Господин Никто против Путина номинирован на "Оскар"

Ссылки для упрощенного доступа

Павел Таланкин
Павел Таланкин

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Пятница, 23 января

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 23 января
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 23 января
Расследование проекта «Схемы» о том, кто выжег надпись «Слава России» на теле пленного бойца ВСУ

Выступление Владимира Зеленского в Давосе

Начало трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби

Премьер Гренландии заявил, что не знает деталей сделки, обсуждавшейся на встрече Дональда Трампа и Марка Рютте

ЕС и ООН выразили «сомнения» по поводу ряда пунктов устава Совета мира

Рост инфляции в России в январе

Книга недели: Альманах «Доминанта» - к столетию со дня рождения Андрея Синявского

Фильм Павла Таланкина «Господин Никто против Путина» номинирован на «Оскар»

