"Мнит себя Петром I". Путин не объяснил, чего Россия добилась за год

Победа Украины в войне против России по-прежнему во многом зависит от помощи государств-союзников;

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к поиску прочного и справедливого мира в Украине;

Многие делегаты ПА ОБСЕ покинули зал заседаний в знак протеста против присутствия российской делегации;

Участники Берлинале присоединились к акциями протеста против войны в Украине;

Евгений Кисин о попытках бойкота русской культуры на Западе.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!