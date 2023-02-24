"Мнит себя Петром I". Путин не объяснил, чего Россия добилась за год

Победа Украины в войне против России по-прежнему во многом зависит от помощи государств-союзников;
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к поиску прочного и справедливого мира в Украине;
Многие делегаты ПА ОБСЕ покинули зал заседаний в знак протеста против присутствия российской делегации;
Участники Берлинале присоединились к акциями протеста против войны в Украине;
Евгений Кисин о попытках бойкота русской культуры на Западе.
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