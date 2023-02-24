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Время Свободы

"Мнит себя Петром I". Путин не объяснил, чего Россия добилась за год

Информационный дайджест "Время Свободы", 24 февраля

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Время Свободы - Темы дня 24.02.2023
by Радио Свобода

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Победа Украины в войне против России по-прежнему во многом зависит от помощи государств-союзников;

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к поиску прочного и справедливого мира в Украине;

Многие делегаты ПА ОБСЕ покинули зал заседаний в знак протеста против присутствия российской делегации;

Участники Берлинале присоединились к акциями протеста против войны в Украине;

Евгений Кисин о попытках бойкота русской культуры на Западе.

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