МО РФ опубликовало список 48 пленных, как утверждается, погибших в Еленовке

Минобороны России в субботу опубликовало список с личными данными, включая фамилии, имена, отчества и даты рождения, украинских военнопленных, которые, как утверждается, погибли накануне в колонии в Еленовке в Донецкой области. Российская сторона утверждает, что украинские военные обстреляли территорию колонии из РСЗО HIMARS, Украина это отрицает и обвиняет Россию в гибели пленных.
В списке 48 имён. Указано, что всего погибших 50, имена двоих не установлены. Подлинность указанных в списке имён пока не подтверждена. Опубликован также список, как утверждается, раненых в Еленовке, в нём 73 имени.
В заявлении Минобороны России утверждается, что в результате удара по Еленовке, находящейся под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов, погибли или получили ранения большинство из содержавшихся там 193 украинских пленных.
О гибели десятков украинских военных в Еленовске стало известно накануне утром. Генштаб Вооружённых сил Украины заявил, что украинские военные не производили артиллерийского или ракетного обстрела Еленовки. Украинский Генштаб обвинил в обстреле российских военных. Как говорится в заявлении, вооруженные силы РФ "осуществили прицельный намеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка Донецкой области, [чтобы] обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки пленных и расстрелы".
Из заявлений украинских официальных лиц следует, что обстрел - только одна из версий случившегося; ещё одна версия - сработавшее взрывное устройство. В совместном заявлении украинских силовых ведомств, выложенном в телеграм-канале СБУ, случившееся в колонии названо "террористическим актом" и "массовым убийством", совершённым Россией. Заявляется, что украинская армия наносит удары только по военным объектам. Авторы обращения потребовали от ООН и международного Красного креста отреагировать на случившееся, и отправить в колонию инспекционную миссию.
Независимых свидетельств о подробностях случившегося в Еленовке пока нет. Российские государственные СМИ, а затем и журналисты Reuters показали кадры разрушенного здания - утверждается, что это один из корпусов колонии. На кадрах видны обожжённые фрагменты тел людей. Американский Институт изучения войны утверждает, что "это не те повреждения, которые мог бы нанести удар ракетами HIMARS".
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