Служба безопасности Украины, министерство обороны страны, военная разведка и уполномоченный Верховной рады по правам человека обратились к ООН с требованием провести инспекцию колонии в Еленовке в Донецкой области, в которой погибли как минимум 53 содержавшихся в плену украинских военнослужащих.

Россия и пророссийские сепаратисты в Донецке заявляют, что удар по колонии был нанесён украинской армией. Москва называет случившееся военным преступлением, совершённым Украиной. Киев это отрицает и заявляет, что атаку совершила Россия.

В совместном заявлении, выложенном в телеграм-канале СБУ, взрыв в колонии назван "террористическим актом" и "массовым убийством", совершённым Россией. Заявляется, что украинская армия наносит удары только по военным объектам. Авторы обращения потребовали от ООН и международного Красного креста отреагировать на случившееся, и отправить в колонию инспекционную миссию.