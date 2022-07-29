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Армия, разведка и омбудсмен Украины потребовали от ООН проинспектировать атакованную колонию в "ДНР"

Внутри колонии в Еленовке

Служба безопасности Украины, министерство обороны страны, военная разведка и уполномоченный Верховной рады по правам человека обратились к ООН с требованием провести инспекцию колонии в Еленовке в Донецкой области, в которой погибли как минимум 53 содержавшихся в плену украинских военнослужащих.

Россия и пророссийские сепаратисты в Донецке заявляют, что удар по колонии был нанесён украинской армией. Москва называет случившееся военным преступлением, совершённым Украиной. Киев это отрицает и заявляет, что атаку совершила Россия.

В совместном заявлении, выложенном в телеграм-канале СБУ, взрыв в колонии назван "террористическим актом" и "массовым убийством", совершённым Россией. Заявляется, что украинская армия наносит удары только по военным объектам. Авторы обращения потребовали от ООН и международного Красного креста отреагировать на случившееся, и отправить в колонию инспекционную миссию.

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