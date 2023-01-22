Мобилизованного приговорили к 1 году 3 месяцам колонии за отъезд к родным 

Военный суд в Нальчике приговорил к одному году и трём месяцам лишения свободы военнослужащего Тархана Мальсагова, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

По версии следствия, в конце октября Мальсагов покинул воинскую часть, не предупредив об этом командование, и уехал навестить родственников. При этом через две недели он добровольно вернулся, "поскольку не имел намерения вовсе уклониться от службы в армии". Отмечается, что на суде военнослужащий признал вину и раскаялся в содеянном, и что в приговоре учтены "смягчающие обстоятельства", а именно помощь, которую Мальсагов "регулярно оказывает родственникам".

Накануне тот же Нальчикский гарнизонный военный суд назначил один год колонии-поселения другому военнослужащему - Умару Саутиеву. Его признали виновным в нарушении той же статьи уголовного кодекса, что и Мальсагова. Согласно материалам дела, обвиняемый также покинул часть, чтобы "отдохнуть с родственниками".