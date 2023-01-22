Мобилизованного приговорили к 1 году 3 месяцам колонии за отъезд к родным 

Военный суд в Нальчике приговорил к одному году и трём месяцам лишения свободы военнослужащего Тархана Мальсагова, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.
По версии следствия, в конце октября Мальсагов покинул воинскую часть, не предупредив об этом командование, и уехал навестить родственников. При этом через две недели он добровольно вернулся, "поскольку не имел намерения вовсе уклониться от службы в армии". Отмечается, что на суде военнослужащий признал вину и раскаялся в содеянном, и что в приговоре учтены "смягчающие обстоятельства", а именно помощь, которую Мальсагов "регулярно оказывает родственникам".
Накануне тот же Нальчикский гарнизонный военный суд назначил один год колонии-поселения другому военнослужащему - Умару Саутиеву. Его признали виновным в нарушении той же статьи уголовного кодекса, что и Мальсагова. Согласно материалам дела, обвиняемый также покинул часть, чтобы "отдохнуть с родственниками".
- В сентябре прошлого года российские власти ужесточили наказание за самовольное оставление воинских частей или мест службы, введя в соответствующее законодательство понятия "мобилизация" и "военное положение". С того времени против российских военнослужащих - как тех, кто уклонился от призыва на службу по так называемой "частичной мобилизации", так и тех, кто отказался принимать участие в боевых действиях на территории Украины - заведены сотни уголовных дел, по которым уже вынесены десятки приговоров. Так, в конце года Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к трём годам колонии-поселения солдата Константина Санникова, который сбежал из воинской части в Белгородской области, чтобы его не отправили на фронт в Украине.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.