На Сахалине военному, который не хотел на фронт, дали три года колонии

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к трём годам колонии-поселения Константина Санникова, который сбежал из воинской части в Белгородской области, чтобы его не отправили на фронт в Украине.

Как утверждается в сообщении на сайте суда, 24 июля военнослужащий Санников 24 самовольно покинул место временной дислокации воинской части в Белгородской области и направился в город Лысьва Пермского края. Позже он проживал в других населенных пунктах.

31 августа, согласно тому же источнику, бригада скорой медицинской помощи доставила военнослужащего в Сахалинскую областную больницу с диагнозом "острая алкогольная интоксикация". 22 декабря суд вынес ему приговор.