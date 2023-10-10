Мобилизованного приговорили к 10 годам колонии за убийство сослуживца

В Ростове-на-Дону суд приговорил российского мобилизованного Ильсура Аминева к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в убийстве сослуживца на войне в Украине.

По версии следствия, 28 января Аминев, находясь на занятой российскими войсками территории Луганской области, несколько раз выстрелил в сослуживца из автомата Калашникова. Отмечается, что мобилизованный просидел рядом с трупом несколько дней, так как не мог покинуть боевую позицию, а затем написал явку с повинной. На суде Аминев объяснил свои действия "аморальным поведением" убитого.

Это не первый подобный случай. Ранее Ростовский гарнизонный суд приговорил к 9 годам колонии военнослужащего Мурада Газиева, который застрелил сослуживца из ревности к жене. В апреле 2023 года к семилетнему сроку был приговорён Максим Мошкин, убивший сослуживца в бане ножом.

В июне прошлого года российские военные Иван Светличный и Александр Ефремов получили 8 и 10 лет лишения свободы за убийства двух сослуживцев в наблюдательном пункте в Харьковской области.