Военный суд в Новочеркасске приговорил к году условного заключения мобилизованного Владислава Сунагатуллина, напавшего с ножом на заместителя командира подразделения. Подсудимый утверждал, что офицер напал на него, обвинив в пьянстве. Об этом пишет редакция Кавказ.Реалии.

Инцидент, как следует из приговора на сайте суда, произошёл в начале февраля на аннексированной Россией части Луганской области Украины. Сунагатуллин напился и уронил в общей палатке свой ужин. Заместитель командира сделал ему замечание. Через 20 минут мобилизованный напал на него с ножом и ударил офицера в левый бок, плечо и левый висок.

Командир смог отобрать у нападавшего нож, повалить его на землю и позвать на помощь. Он был госпитализирован. Имя и звание пострадавшего в материале не раскрывается.

Во время следствия обвиняемый рассказал иную версию событий. По его словам, офицер избил его и его сослуживца, когда те напились в зоне боевых действий. Из-за обиды мобилизованный решил напасть на офицера, он не планировал наносить ему серьёзные травмы утверждал он.