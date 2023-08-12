Военный суд в Новочеркасске приговорил к году условного заключения мобилизованного Владислава Сунагатуллина, напавшего с ножом на заместителя командира подразделения. Подсудимый утверждал, что офицер напал на него, обвинив в пьянстве. Об этом пишет редакция Кавказ.Реалии.
Инцидент, как следует из приговора на сайте суда, произошёл в начале февраля на аннексированной Россией части Луганской области Украины. Сунагатуллин напился и уронил в общей палатке свой ужин. Заместитель командира сделал ему замечание. Через 20 минут мобилизованный напал на него с ножом и ударил офицера в левый бок, плечо и левый висок.
Командир смог отобрать у нападавшего нож, повалить его на землю и позвать на помощь. Он был госпитализирован. Имя и звание пострадавшего в материале не раскрывается.
Во время следствия обвиняемый рассказал иную версию событий. По его словам, офицер избил его и его сослуживца, когда те напились в зоне боевых действий. Из-за обиды мобилизованный решил напасть на офицера, он не планировал наносить ему серьёзные травмы утверждал он.
- Обвиняемому грозило до двух лет лишения свободы. Смягчающими обстоятельствами суд посчитал признание вины, "участие в боевых действиях по защите Отечества" и то, что у подсудимого двое детей.
- Американский Институт изучения войны ещё весной 2022 года отмечал, что боевой дух и дисциплина в российской армии остаётся очень низким даже в элитных российских подразделениях.
- В декабре 2022 года сообщалось об убийстве мобилизованным делавшего ему замечания офицера в Челябинской области. В январе 2023 года Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 годам колонии строгого режима мобилизованного, избившего старшего офицера. Позже наказание было ужесточено до 7 лет. В марте в Омске мобилизованный был приговорён к 6 годам за драку с командиром.
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