Мобилизованные из Орла пожаловались на некачественную экипировку

Мобилизованные из Орла записали видеообращение к губернатору Орловской области Андрею Клычкову. Они жалуются, что экипировка, которую поставляет им область под личным контролем Клычкова, крайне низкого качества и не может быть использована в полевых условиях.

На видео новобранцы показали рюкзаки, которые рвутся при первом использовании, ножи, которые гнутся и ломаются при попытке открыть консервную банку, дешёвые китайские фонарики, которые не горят. Также они продемонстрировали, что в качестве зимней обуви им прислали резиновые сапоги. Мобилизованные призвали губернатора не покупать самые дешёвые вещи "для галочки", а закупить пусть меньше вещей, но хорошего качества.

Губернатор Клычков записал ответное видео, в котором заявил, что мобилизованные сами виноваты, что рвут и ломают вещи, и заподозрил их в том, что видео они снимали в состоянии опьянения. Он сказал, что на момент закупок других товаров на рынке не было. "Не нравится - пусть покупают сами," - подытожил Клычков.

В тот же день издание Sota опубликовало видео, снятое мобилизованным из Архангельской области Егором Чапуриным. Он продемонстрировал пакет гуманитарной помощи, которую область присылает мобилизованным. Там тоже были резиновые сапоги, вместо тактической сумки - простой мешок с лямкой, тонкое нательное бельё, а также упаковки сушек и пряников с истекшим сроком годности.

С начала частичной мобилизации в России практически из всех регионов поступают жалобы на недостаточное снабжение мобилизованных. Новобранцы сообщают, что им не предоставляют отапливаемых казарм, горячего питания и даже дров для обогрева, а экипировку - от бронежилетов до медикаментов - их семьи вынуждены покупать на свои деньги. В некоторых местах происходят протесты мобилизованных против плохих условий размещения.

В понедельник издание "Важные истории" опубликовало анализ расходов российских регионов на проведение мобилизации. Из открытых данных следует, что указанные властями многих регионов суммы меньше, чем потребовалось бы на обеспечение заявленного числа мобилизованных. Это может означать либо, что было призвано меньше людей, чем утверждалось, либо что они не получают положенных выплат и покрытия их нужд.