Мобилизованные в Казани вышли на протест из-за плохих условий

Десятки мобилизованных в Казани вышли на протест из-за плохих условий на учебно-тренировочном полигоне. Несколько видео с кадрами бунта опубликовали издание "Сота" и телеграм-канал ASTRA.

Как сообщает "Сота", мобилизованные недовольны ржавыми автоматами, недостатком воды, еды и дров для отопления. На видео слышно, как один из участников протеста требует поставить стиральные машины, чтобы мобилизованные могли ежедневно мыться – и тогда они "каждый день с утра до вечера в грязи будут с удовольствием".

К участникам протеста вышел полковник, как его назвали участники протеста. Они попросили его "объяснить пацанам" – полковник был вынужден уйти под свист и скандирование оскорблений.