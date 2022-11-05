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Мобилизованные в Казани вышли на протест из-за плохих условий

Иллюстративное фото

Десятки мобилизованных в Казани вышли на протест из-за плохих условий на учебно-тренировочном полигоне. Несколько видео с кадрами бунта опубликовали издание "Сота" и телеграм-канал ASTRA.

Как сообщает "Сота", мобилизованные недовольны ржавыми автоматами, недостатком воды, еды и дров для отопления. На видео слышно, как один из участников протеста требует поставить стиральные машины, чтобы мобилизованные могли ежедневно мыться – и тогда они "каждый день с утра до вечера в грязи будут с удовольствием".

К участникам протеста вышел полковник, как его назвали участники протеста. Они попросили его "объяснить пацанам" – полковник был вынужден уйти под свист и скандирование оскорблений.

  • Это не первый раз, когда мобилизованные на войну в Украине жалуются на проблемы с обеспечением. Только за последний месяц в сети появились десятки подобных видео. Например, мобилизованные в Белгородской области также жаловались на нехватку дров.
  • После объявления мобилизации 21 сентября из разных регионов стала приходить информация, что мобилизованные вынуждены сами собирать себя на войну. Им не хватает экипировки, их просят самостоятельно купить защитные средства и аптечки. В некоторых случаях для этого их родственники берут кредиты и микрозаймы.
  • Эксперты не раз отмечали, что даже к 300 тысячам новобранцев материально-техническая база российских вооружённых сил оказалась готова плохо. Это подтверждают и уже побывавшие на войне в Украине.
  • Власти уверяют, что мобилизация в России закончилась. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о выполнении плана по мобилизации – на войну были призваны 300 тысяч человек. Однако официального указа о завершении мобилизации нет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, юристы считают, что "такой документ не нужен".
  • Вчера, 4 ноября, Путин заявил, что на войну в Украине мобилизованы 318 тысяч россиян, 49 тысяч из них уже находятся в зоне боевых действий, остальные пока проходят подготовку. Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что на фронт уехали 87 тысяч мобилизованных.

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