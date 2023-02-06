Мобилизованные из Тувы пожаловались на избиения

Группы военных от имени мобилизованных из Тувы обратились к властям с жалобой на насилие со стороны подразделений из занятой Россией части Донецкой области Украины. Видеообращение на тувинском языке появилось в телеграм-канале "Азиаты России".

По словам авторов видео, с 29 сентября они три месяца проходили подготовку в Новосибирской области. Солдатам обещали, что они будут служить в комендантском батальоне. За время сборов они были на полигоне 2–3 раза. 29 декабря мобилизованных привезли в Донецк и часть из них сразу отправили на передовую. На контролируемых Россией территориях Донецкой области Украины, утверждают авторы видео, из-за проблем с документами они формально не прикреплены ни к какому подразделению Минобороны и у них "нет командования".

Мобилизованные уточнили, что не отказывались от участия в боевых действиях. "4 февраля приехали военные из ДНР. В нас стреляли автоматами. Военная полиция приехала и побила нас", – заявили авторы обращения.

В телеграм-канале "Азиаты России" также опубликовано видео, как утверждается, от мобилизованных из Тувы. На кадрах видно, как два человека в военной форме ставят третьего на колени, а один из них направляет дуло автомата ему в голову. Подтверждений подлинности видео пока нет.

Глава Тувы Владислав Ховалыг назвал произошедшее "вопиющим случаем, дискредитирующим положение мобилизованных". Он заявил, что отправил в Донецк своих представителей. Бывший глава Тувы и вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-Оол написал, что прерывает командировку в Сибирь для командировки в Донецк.