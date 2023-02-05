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"База": В Воронежской области сбежали шесть мобилизованных

Шесть мобилизованных сбежали в воскресенье в Воронежской области. Как сообщает издание "База", они сошли с поезда без разрешения командира и скрылись в неизвестном направлении. Их ориентировки разосланы постам полиции и дорожно-постовой службы, наряды усилены также в Москве и Подмосковье.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.

В ноябре прошлого года 39 мобилизованных из Воронежской области бежали из зоны боевых действий в Луганской области Украины, заявив, что командование бросило их на передовой. Их семьи потребовали от губернатора области Александра Гусева вернуть мобилизованных в тыл и опровергнуть предъявленные им обвинения в дезертирстве.

  • Сообщения о побегах мобилизованных поступают как из военных частей в России, так и с линии фронта в Украине. Мобилизованные жалуются на недостаточную подготовку и вооружение, а также заявляют, что командование бросает их в зоне боевых действий.

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