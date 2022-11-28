Мобилизованные столкнулись с отказами в кредитных каникулах

Клиенты банков в России столкнулись с отказами или массовыми ошибками в предоставлении кредитных каникул мобилизованным и их родственникам. На рост жалоб в ноябре на "недобросовестный подход" банков на форуме Banki.ru обратила внимание газета "Коммерсантъ". Закон о кредитных каникулах для мобилизованных вступил в силу в начале октября.

На отказы и ошибки пожаловались, в частности, клиенты Сбербанка, ВТБ, Тинькофф-банка, Альфа-банка. Например, один из пострадавших рассказывает, как в связи с мобилизацией отца пытался добиться каникул по его кредиту, однако "банк игнорировал запросы в чате, а на горячей линии бросали трубку". Другой отмечает, что банк принял документы, но уже в течение трех часов после подачи заявки пришел отказ в кредитных каникулах. Ещё один клиент сообщил, что ему одобрили каникулы по кредиту, однако в личном кабинете до сих пор не изменен график платежей, и на просроченные взносы начисляют пени.

Банкиры признают наличие проблем, однако не видят в этом нарушения закона. В ВТБ, ХКФ-банке и МТС-банке объяснили проблемы с каникулами для мобилизованных "техническими причинами". В Сбербанке сообщили, что в пиковый период в начале октября были единичные отказы, связанные со сложностями оформления доверенностей, но сейчас эта проблема решена.

По мнению опрошенных изданием юристов,недоработки в законодательстве о кредитных каникулах позволяют банкам отказывать заемщикам в этой услуге по формальным причинам, поэтому механизм нуждается в уточнении.