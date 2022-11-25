Владимир Путин в пятницу встретился с матерями мобилизованных в резиденции в Ново-Огарёве. После шестиминутной вступительной речи Путина прямая трансляция закончилась, ответы на вопросы матерей зрители, предположительно, увидят в записи. К президенту не были приглашены общественные организации – "Комитет солдатских матерей" и "Союз матерей и жён военнослужащих".
Во вступительной речи президент обратился к матерям мобилизованных, заявив, что разделяет их тревогу за сыновей, и к родителям погибших, уверив, что разделяет их боль. В то же время он призвал не верить тому, что показывают по телевидению, и особенно в интернете – там, по мнению Путина, "вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи". Интернет он назвал полем информационных атак, одним из "эффективных видов борьбы".
Путин пообещал поддержку семьям погибших на войне в Украине.
Телеграм-канал "Можем объяснить" идентифицировал некоторых участниц встречи: по утверждению канала, среди них московская чиновница и депутат-единоросс Ольга Бельцева, руководитель Подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова, член Общественной палаты Орехово-Зуева Марина Мигунова, начальница отдела по делам семьи, молодежи и спорта в администрации Каа-Хемского района Ирина Тас-оол и режиссер Олеся Шигина, которая снимает православное патриотическое кино. Издание не уточняет, есть ли у допущенных к встрече сыновья.
- Президент России Владимир Путин объявил о начала всеобщей мобилизации 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать предполагалось 300 тыс. резервистов. В ходе мобилизации практически из всех регионов страны поступали сообщения о нарушениях правил призыва, а также о проблемах со снабжением, экипировкой и обучением призывников.
- Общественное движение "Совет матерей и жён военнослужащих" на этой неделе провело съезд в Москве. Участницы добивались встречи 23 сентября с чиновниками Минобороны, но министерство отказало им. Лидер движения Ольга Цуканова сообщила, что заметила за собой слежку. Прокремлёвская пресса обвинила "Совет" в попытке расколоть общественное мнение и предположила, что он финансируется из-за рубежа.