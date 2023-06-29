Мобилизованный получил 9 лет за троекратное дезертирство в Приморье

В Приморье военный суд приговорил мобилизованного к 9 годам колонии строгого режима за три побега из части. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Фокинского гарнизонного суда. Подсудимый признал вину, объяснив оставление части необходимостью ухаживать за больной женой.
По данным "Коммерсанта", Андрей Дивисенко, призванный в сентябре в рамках мобилизации, 19 ноября самовольно оставил место службы. 10 января 2023 года он добровольно явился в правоохранительные органы. Дивисенко отправили в госпиталь, откуда он снова скрылся 20 января. 4 февраля полицейские нашли рядового в его квартире и вернули в часть, однако 16 февраля он снова самовольно покинул её расположение. 17 марта его вновь задержали.
Дивисенко признал вину, а дезертирство объяснил необходимостью ухаживать за больной женой. Суд пришел к выводу, что его супруга, действительно, перенесла операцию в апреле 2022 года, однако окончила курс реабилитации осенью 2022 года. К тому же, за ней могли ухаживать родственники. Защита Дивисенко обжалует приговор, вероятно, пытаясь снизить срок наказания.
- В сентябре 2022 года Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, которые увеличили тюремные сроки за оставление места службы в условиях боевых действий и мобилизации. Первое уголовное дело было возбуждено в декабре 2022 года в Мурманске.
- Путин объявил о мобилизации россиян на войну с Украиной в конце сентября 2022 года. Чуть больше месяца спустя он сообщил, что мобилизация окончена, однако указ об этом так и не подписал. Позже в ответ на депутатский запрос администрация президента подтвердила, что указ о мобилизации продолжает действовать.
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