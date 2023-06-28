В Благовещенске на педиатра завели уголовное дело за пост о Татарском

В Благовещенске в отношении педиатра Марии Мехедовой возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма за комментарии о гибели провоенного блогера Владлена Татарского. Об этом сама Мехедова сообщила Сибирь.Реалии.

Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге в начале апреля. Взорвалась статуэтка, ранее подаренная ему Дарьей Треповой, которая впоследствии была арестована по обвинению в теракте.

В мае к Мехедовой приходили сотрудники ФСБ, которые изъяли у неё и мужа телефоны. Тогда сообщалось, что врача обвиняют по административной статье о так называемой дискредитации армии.

До этого, в декабре прошлого года, Мехедову уже штрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации. Позже Мехедова сообщала об угрозах в её адрес и травле, которую против неё развернули родители детей, которым она оказывала медицинскую помощь.

В каких именно комментариях следствие усматривает оправдание терроризма, неизвестно. По уголовному делу об оправдании терроризма педиатру грозит до 7 лет лишения свободы. Эту статью в том числе используют для преследования активистов: накануне в Приморье к двум годам колон посадили анархиста, который назвал 17-летнего Михаила Жлобицкого, который взорвал бомбу в Архангельском УФСБ в знак протеста против фабрикации дел и пыток в ФСБ, "храбрым мальчиком".