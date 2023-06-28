В Благовещенске на педиатра завели уголовное дело за пост о Татарском

В Благовещенске в отношении педиатра Марии Мехедовой возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма за комментарии о гибели провоенного блогера Владлена Татарского. Об этом сама Мехедова сообщила Сибирь.Реалии.
Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге в начале апреля. Взорвалась статуэтка, ранее подаренная ему Дарьей Треповой, которая впоследствии была арестована по обвинению в теракте.
В мае к Мехедовой приходили сотрудники ФСБ, которые изъяли у неё и мужа телефоны. Тогда сообщалось, что врача обвиняют по административной статье о так называемой дискредитации армии.
До этого, в декабре прошлого года, Мехедову уже штрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации. Позже Мехедова сообщала об угрозах в её адрес и травле, которую против неё развернули родители детей, которым она оказывала медицинскую помощь.
В каких именно комментариях следствие усматривает оправдание терроризма, неизвестно. По уголовному делу об оправдании терроризма педиатру грозит до 7 лет лишения свободы. Эту статью в том числе используют для преследования активистов: накануне в Приморье к двум годам колон посадили анархиста, который назвал 17-летнего Михаила Жлобицкого, который взорвал бомбу в Архангельском УФСБ в знак протеста против фабрикации дел и пыток в ФСБ, "храбрым мальчиком".
- В среду, как сообщает Сибирь.Реалии, в Красноярском крае 20-летнего бывшего студента филиала Балахтинского аграрного техникума приговорили к двум годам колонии общего режима по статье о публичных призывах к террористической деятельности в интернете. Приговор вынес Первый Восточный окружной военный суд. По версии следствия, он предлагал в публичном телеграм-канале совершать поджоги, взрывы и "другие диверсии" против объектов органов госвласти и "нападать на правоохранителей". ФСБ также вменила студенту модерирование другого телеграм-канала с аналогичным контентом.
- Как отмечает "Тайга", с начала 2023 года в Первый Восточный окружной военный суд поступило около 50 дел о призывах к терроризму. Среди них — дело жителя Рубцовска, которого оштрафовали на 400 тысяч рублей за посты в телеграм-канале.
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